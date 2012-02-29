سلیقه ای عمل کردن به قانون ناشی از ضعف آن است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ناصری چهارشنبه شب در جمع اصحاب رسانه افزود: آنچه دولت عدالت‌خواهانه احمدی‌نژاد را از سایر دولت‌ها متمایز کرد نحوه بودجه‌ریزی آن بود که در دولت‌های قبل، بودجه از بالا به پائین اختصاص می‌یافت و در بسیاری از مواقع به روستاها هزینه‌ای تعلق نمی‌گرفت در حالی که این هرم در دو دولت اخیر برعکس شده بود.

وی بیان داشت: پس از انقلاب بحران‌های مختلف مانند جنگ و کودتاهای داخلی ما را از اصلاح ساختارهای اداری کشور غافل و سبب ناهماهنگی‌هایی در کشور شد، اما اکنون زمان اصلاح این ساختار ناهمگون با نظام فرا رسیده است.

مسئول هماهنگ‌کننده حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی که نامزد حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: پس از رخداد انقلاب اسلامی برخی جریان‌های سیاسی از اهداف انقلاب که در راس آن عدالت بود، غافل شدند و این در حالی است که مطابق اصول انقلابی اسلامی، عدالت باید در تمام ابعاد نظام از جمله اقتصاد کشور نیز پیاده شود.

وی افزود: اصول عدالت اقتصادی در قانون اساسی ما وجود دارد اما در طی این سال‌ها نادیده گرفته شده است.

این کاندیدای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های کاندیداهای این حامیان گفتگو عدالت اسلامی با دیگر افراد در این است که آنها آرمانگرا هستند و مدینه فاضله‌ای در ذهن خود دارند که سبب می‌شود هیچ‌گاه از وضع موجود راضی نباشند و همیشه در حال فعالیت برای تغییر وضع موجود به وضعیتی بهتر باشند.

وی ادامه داد: بالاترین آرمان برای ما فراهم کردن زمینه ظهور حضرت مهدی (عج) است و در این راه ایجاد عدالت و استقلال در راستای رسیدن به کمال امنیت انسانی و تامین رفاه اجتماعی مهم است.

ناصری با اشاره به اینکه هدف ما رسیدن به قدرت نیست، تصریح کرد: قصد ما بهبود وضعیت موجود در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی است، چرا که حیات انقلاب وابستگی تام به عدالت با حرکت رو به جلوی آن دارد.



وی اضافه کرد: انقلاب شبیه رودخانه درخشانی است که هر چه از صخره‌ها بگذرد با طراوت‌تر می‌شود، اما اگر متوقف شود از میان می‌رود.

مسئول هماهنگ‌کننده حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی تاکید کرد: بسیاری از انقلاب‌هایی که تاکنون در جهان رخداده و از میان رفته به دلیل این بود که به محدوه جغرافیایی خود محدود شده بود، لفظ جمهوری اسلامی نیز در مرز جغرافیایی معنا می‌دهد، اما انقلاب مرز نمی‌شناسد و هرگز متوقف نمی‌شود بلکه به هر محدوده جغرافیایی گسترش می‌یابد.

وی، تقوا و ایمان را از جمله شروط اصلی کاندیدها دانست و گفت: ما پیرو هیچ حزبی نیستیم بلکه خود را از پیروان راه امام و انقلاب می‌دانیم وبر این نکته نیز تاکید داریم که کاندیداها از تخریب چهره‌های دیگر کاندیداها بپرهیزند.

ناصری با اشاره به اینکه مجلس از اواخر دهه شصت به بعد عملکرد ضعیفی در بحث نظارت بر قوانین پیدا کرده است، گفت: مجلس اول و دوم قوی بودند اما از سال 68 به بعد مجلس در کارهای اجرایی وارد شد که این موضوع از جمله علل ضعیف شدن مجلس است.

وی اضافه کرد: هر جایی که درباره قانون به صورت سلیقه‌ای عمل شود نشانه ضعیف بودن آن قانون است و سستی قانون می‌تواند منجر به سلب فرصت‌های عادلانه برای همه شود.

ناصری تصریح کرد: یک قانون عادلانه ممکن است سال بعد دیگر عادلانه نباشد بنابراین به روز کردن قوانین از مهم‌ترین اقدام‌های مجلس نهم باید باشد.

مسئول هماهنگ‌کننده حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی افزود: نماینده مجلس باید دولت را در انتخاب استاندار، فرماندار و مسئول اجرایی آزاد بگذارد و خود تنها نظاره کند چرا که کار یک نماینده مجلس در قانون‌گذاری و نظارت به تنهایی بسیار مهم است و ساختار مجلس در این زمینه باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت در جامعه کار سختی است ، تاکید کرد: به گفته رهبری فقر و تبعیض در جامعه وجود دارد اما اجرای عدالت سبب می‌شود دست تعدادی از افراد از بیت‌المال کوتاه شود و اجرای آن به نوعی فداکاری می‌طلبد چرا که کانون‌های ثروت و قدرت نمی‌خواهند عدالت اجرایی شود.

ناصری ادامه داد: هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت در راستای ایجاد فرصت عادلانه برای همه در استفاده از یارانه‌ها بود اما در راه اجرای آن کارشکنی‌هایی صورت گرفت که بخشی از آن به عهده مجلس بود.

این کاندیدای مجلس نهم شورای اسلامی بیان داشت: پیش از روی کار آمدن دولت دهم برنامه‌ریزی برای تقسیم بودجه‌کلان کشور از بالا به پایین بود به این معنا که از شهرهای بزرگ آغاز می‌شد و در نهایت برای شهرهای کوچک چیزی باقی نمی‌ماند اما از دولت دهم بود این موضوع برعکس شده و تحول بزرگی در مناطق محروم ایجاد شد.

وی تصریح کرد: برخلاف برخی جریان‌ها در کشور که همگی بر علیه دولت تبلیغ می‌کنند رهبر معظم انقلاب مرتب از دولت دفاع کرده‌اند چرا که فضای گفتمان عدالت در دولت مطابق با فضای گفتمان امام است.

ناصری با بیان اینکه عدالت با شروع انقلاب اسلامی آغاز شد، گفت: از سال 68 تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم، بحث اجرای عدالت در جامعه ضعیف عمل شد اما با روی کار آمدن دولت دهم بار دیگر عدالت انقلاب اسلامی در جامعه احیا شد.

وی افزود: البته نقدهای بسیاری بر دولت وارد است اما این موضوع سبب نمی‌شود نکات مثبت آن را نادیده بگیریم.

این کاندیدای مجلس نهم شورای اسلامی مجلس را تریبونی عمومی برای فریاد عدالت و تمام ایده‌های انسانی دانسته وبیان داشت: حتی اگر فردی در مجلس دارای ایده‌های مناسب اما تنها باشد می‌تواند از تریبون مجلس صدای خود را به گوش همه برساند و در راه اهداف والای خود از افکار عمومی کمک بگیرد و شواهد زیادی از کارا بودن این موضع در مجلس‌های مختلف شاهد بودیم.