درخواست تاسیس موسسات فرهنگی چند منظوره در البرز زیاد است

محمد خوب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متقاضیان زیادی در استان البرز خواستار تاسیس موسسات فرهنگی تک منظوره و چند منظوره هستند.



وی ادامه داد: با توجه به این امر به منظور تسریع در انجام درخواستهای مربوطه، به صورت هفتگی جلسات پیگیری برگزار می شود.



خوب پور گفت: در سطح استان البرز کانونهای تبلیغاتی و موسسات فرهنگی متعددی متقاضی تاسیس موسسات تک منظوره و چند منظوره هستند که برای به سرانجام رسیدن این درخواستها به صورت هفتگی جلساتی تشکیل و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.



رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ادامه داد: هدف از برگزاری جلسه های هفتگی در این زمینه سرعت در پیگیری درخواستها است.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی ها کمیته صدور مجوز برای موسسات فرهنگی در البرز هر هفته برگزار می شود.