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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۵

خوب پور در گفتگو با مهر:

درخواست تاسیس موسسات فرهنگی چند منظوره در البرز زیاد است

درخواست تاسیس موسسات فرهنگی چند منظوره در البرز زیاد است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به درخواستهای مکرر برای صدور مجورز تاسیس موسسات فرهنگی چند منظوره از برگزاری جلسات هفتگی کمیته صدور مجوز خبر داد.

محمد خوب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متقاضیان زیادی در استان البرز خواستار تاسیس موسسات فرهنگی تک منظوره و چند منظوره هستند.

وی ادامه داد: با توجه به این امر به منظور تسریع در انجام درخواستهای مربوطه، به صورت هفتگی جلسات پیگیری برگزار می شود.

خوب پور گفت: در سطح استان البرز کانونهای تبلیغاتی و موسسات فرهنگی متعددی متقاضی تاسیس موسسات تک منظوره و چند منظوره هستند که برای به سرانجام رسیدن این درخواستها به صورت هفتگی جلساتی تشکیل و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ادامه داد: هدف از برگزاری جلسه های هفتگی در این زمینه سرعت در پیگیری درخواستها است.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی ها کمیته صدور مجوز برای موسسات فرهنگی در البرز هر هفته برگزار می شود.

کد مطلب 1547695

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