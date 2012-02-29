شوری برای شعور/بررسی وضعیت نامزدهای انتخاباتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، تب و تاب و شور و شوق انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که شاید از یک سال پیش در بین گروه ها و طیفهای سیاسی کشور آغاز شده بود از فردا وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

در حالی که تنها 36 ساعت تا شروع انتخابات مجلس باقی مانده نامزدهای حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین که سه نماینده از این حوزه انتخابیه منتخب و به مجلس می روند، فعالیتهای خود را به صورت سخنرانی در محافل مختلف مردمی، مصاحبه با نشریات استانی، ارسال پیامک و فعالیت در فضای مجازی و اینترنتی به اوج خود رسانده اند تا خود را به لایه ها و قشرهای مردم شناسانده و احتمال انتخاب خود را افزایش دهند.

این نامزدها که از ماه ها پیش و شاید از یک سال قبل انرژی خود را برای کسب آرای بیشتر مردم به کار گرفته و هزینه های بعضا گزاف و میلیاردی را چاشنی انتخابات برای جلوس به صندلی سبز بهارستان کرده اند، طی یک هفته اخیر فعالیتهای تبلیغاتی را افزایش و هم اکنون منتظر سوت قطار بهرستان مانده اند.

اما اینکه این نامزدهای انتخاباتی در طی فعالیتهای تبلیغاتی چه دستاوردی داشته اند، شاید برای برخی از آنها که از پیش معلوم بود، آسان و برای چند کاندید انگشت شمار بسیار سخت و غیرممکن باشد، بنابراین در این مطلب تلاش می کنیم براساس نتایج میدانی و اظهارات شهروندان نامزدهای فعال را بررسی کنیم.

همانطوریکه با آغاز ثبت نام نامزدها برخی از چهره ها آنقدر شناخته شده بودند که پیش بینی در مورد ترکیب سه نماینده حوزه انتخاباتی اردبیل، نیر، نمین و سرعین را به حالت تعلیق در آوردند و معادلات انتخاباتی اردبیل را پیچیده تر کردند، در حال حاضر نیز ترکیب گروه های سیاسی و وزن برخی نامزدها شناخت نمایندگان این حوزه را با مشکل مواجه کرده است.

استانداری که در تمام لیستها قرار دارد

استاندار سابق و اصولگرای اردبیل جزو اولین چهره های شناخته شده بود که برای حضور در انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین اعلام آمادگی کرد. با اعلام آمادگی وی در محافل خصوصی، توسط یکی از نمایندگان فعلی گزارشی از زندگی خصوصی این شخص منتشر شد و زنگ خطر را برای خود و همکاران مجلس هشتمی اش به صدا در آورد.

اما این گزارش که هدفی جز تخریب نداشت برای این نامزد تبدیل به تبلیغ شد، ضمن اینکه شکایت استاندار سابق را نیز در پی داشت که هنوز نتیجه نهایی این شکایت مشخص نیست.

استاندار دولت نهم و دهم بنا به گفته خودش به دلیل انتقاد از دولت و دخالت نمایندگان و بیش از همه به علت زیاده خواهان بوده است، در زمان تودیع خود در سالن فدک اردبیل با بیان این جمله که "حسرت را به دل برخی از فرصت طلبان گذاشتم" از فعالیت پشت پرده برخی از افراد خبر داد و به طور تلویحی اخراج خود را به دلیل باج ندادن به این افراد عنوان کرد.

البته در زمان زمامداری وی هر روز شایعات مختلفی در مورد اختلاف وی با معاون سیاسی و امنیتی خود و برخی از نمایندگان و فرمانداران استان شنیده می شد.

استاندار سابق جزو اولین نفراتی بود که با چراغ قرمز هیئت اجرایی اردبیل به دلیل شبهه در مدرک دکترایش مواجه شد، اما با ارائه مدرک خود به فرمانداری و چاپ تصویر مدرک دکترا در برخی از نشریات محلی صلاحیت خود را دریافت کرد تا همچنان مابین میدان شریعتی و ایستگاه سرعین میتینگهای شبانه خود را برگزار کند.

این نامزد سیاسی اصولگرا با وجود اینکه در بین لایه های مختلف مردمی نفوذ کرده همچنان با بیم و هراس به پایان انتخابات چشم دوخته است.

شهردار اسبق اردبیل پیش بینیها را بهم زد

از دیگر نامزدهای مطرح در این دوره از انتخابات، شهردار اسبق اردبیل است. وی به جهت تصدی پستهای شهردار و عضو شورای اول و دوم اردبیل و البته به دلیل شهرت و معروفیت برادر نماینده اش که هم اکنون در خارج از کشور ساکن است، چهره ای شناخته شده برای مردم اردبیل است.

فرماندار اسبق پارس آباد مغان به دلیل عدم قطعیت در دریافت تایید صلاحیت خود جزو آن دسته از افرادی است که کمترین فعالیت تبلیغاتی را تا قبل از مهلت قانونی تبلیغات داشت و با وجود اینکه معتقد بود که به دلیل شناخته بودن نیازی به برپایی ستادهای آنچنانی و تبلیغات ندارد با تائید صلاحیت خود در 22 بهمن ماه وارد کارزار تیلیغات نهایی و سپس هزینه های سنگینی را برای تبلیغات هزینه کرد.

برخی از تحلیلگران سیاسی اردبیل معتقدند رقابت اصلی برای کسب رای اول در این دوره از انتخابات بین استاندار سابق و فرماندار پارس آباد در دوران اصلاحات است و این نامزد احتمالی به دلیل اینکه برادرش سخنگوی یکی از فراکسیونهای مجلس هفتم بوده و مدیریتهای مختلفی داشته کارنامه خود را قابل ارائه به مردم می داند و امیدش برای پیروزی بیشتر از قبل است.

ورود شهردار اسبق اردبیل به عرصه انتخابات به نوعی پیش بینی در مورد سه نماینده حوزه انتخابیه اردبیل در مجلس نهم را به حالت کمای سیاسی برده است.

ستاره انتخابات در تب و تاب

یکی از نامزدهایی که در عرصه تبلیغات سنگ تمام گذاشته فردی است که دو دور نمایندگی مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین را در مجلس چهارم و هفتم دارد.

این نامزد احتمالی با ارسال پیامکهای مختلف، دادن رپرتاژ آگهی به نشریات استان، برگزاری دیدار با اقشار مردمی و... دست به تبلیغات گسترده ای زده و حتی بعد از وقفه چهار ساله دوباره نشریه خود را به صورت پوستر انتخاباتی چاپ و به رایگان توزیع می کند.

این نامزد مجلس نهم در محافل مختلف خود را ستاره انتخابات و رای اول مردم دانسته است، البته وی در انتخابات مجلس هشتم با وجود اینکه جزو هیئت مدیره مجلس هفتم بود، قافیه را به رقیب نامطرح خود باخت تا در حسرت مجلس هشتم بماند.

این نامزد انتخاباتی برای انتخابات نهم مجلس در مرحله سوم با عدم تایید صلاحیت روبرو شده بود اما به هر صورت توانست در دوم اسفندماه رسما و کتبا صلاحیت دریافت کند.

بخشدار سابق خود را به جمع مدعیان رساند

بخشدار سابق شهرستان نیر در ششم دی ماه با همراهی جمعی از جوانان و طرفداران خود در ستاد انتخابات اردبیل حاضر و با ثبت نام در انتخابات رسما خود را از کاندیداهای انتخاباتی اعلام کرد.

وی در اواخر خرداد ماه سال جاری با استعفا از بخشداری سرعین فعالیتهای انتخاباتی خود را به صورت پیدا و پنهان شروع کرد، اما اوج فعالیتهای وی طی روزهای قبل بود که با هزینه مطلوب و با استفاده از اطرافیان خود توانست خود را به جمع مدعیان اصلی انتخابات برساند تا یکی از دو نفری باشد که برای بار اول در انتخابات شرکت می کند و خود را به جمع مدعیان می رساند.

بخشدار اسبق هیر بیشترین انرژی خود را در مناطق محروم و روستاها گذاشته و امیدوار است از این مناطق آرای لازم را برای ورود به مجلس نهم کسب کرده و نمایندگی مردم را عهده دار شود.



نمایندگان فعلی در تلاش برای جذب آرا

وضعیت نمایندگان فعلی به دلایل مختلف پیچیده تر از نامزدهای قبلی است و این سه نفر تلاش خود را برای کسب دوباره آرا مردم انجام می دهند.

یکی از نمایندگان فعلی که کمتر سخن و نطقی از وی در مجلس به یاد مردم است، همانند مجلس هشتم و شاید کمی بیشتر از آن دوره کمترین تحرک انتخاباتی را دارد هر چند که از وی به عنوان یکی از نامزدهای استانداری اردبیل یاد می شود.

این نماینده دایم السکوت اردبیل با حرکات منحصر به فرد خود جلو می رود و تایید صلاحیت نیز شده است تا همچون دوران نمایندگی اش لقب نامزد خاموش را از آن خود کند.

یکی دیگر از نمایندگان فعلی که سابقه تغییر جهت در عرض کمتر از 24 ساعت را در استیضاح وزرا در کارنامه نمایندگی خود دارد به سبب اعلام نامزدی برخی از خویشاوندانش آرای خود را در حال توزیع بین سه نفر می بیند و به شدت نگران تقسیم آرا است.

این فرد در روز نهم دی ماه و در زمان ثبت نام در انتخابات در گفتگو با خبرنگاران خود را نامزد جبهه پایداری اعلام کرد در حالی که دبیر جبهه پایداری استان اردبیل در مصاحبه با خبرنگاران به شدت چنین ادعایی را تکذیب کرده بود.

اما سومین نماینده فعلی اردبیل که در انتخابات مجلس هشتم صرفا به خاطر اینکه مردم می خواستند رقیبش رای نیاورد، رای آورد و به مجلس راه یافت، از زمان انتخاب تاکنون و بویژه طی ماه های اخیر انرژی خود را به حواشی شهر و روستاها گذاشته است.



تحلیلگران مسائل سیاسی اردبیل به خاطر حرکات پوپولیستی این فرد نمی توانند در مورد تعداد آرا و موقعیتش نظر و تحلیلی داشته باشند و احتمال رای آوردنش را هم دور از انتظار نمی دانند .

نقش پول در انتخابات باید کم رنگ شود

در عین حال بسیاری از شهروندان اردبیلی نیز که برای حضور در انتخابات حداکثری آماده می شوند، در گفتگو با مهر با اشاره به تبلیغات کاندیداها در طی هفته اخیر و هزینه کرد میلیاردی بساری از آنها که شاید تاکنون در هیچ دوره ای سابقه نداشته است، از پول پایه شدن انتخابات ابراز نگرانی کردند.

یکی از شهروندان اردبیلی فعالیتهای انتخاباتی در اردبیل را بیشتر از دیگر شهرها و استانهای کشور دانست و گفت: در سفرهایی که به استانهای دیگر کشور داشتم فضا سیاسی – انتخاباتی آن استانها را کم رنگتر از اردبیل دیدم.

امیر خدامرادی با اشاره به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اردبیل خواستار کمرنگ شدن نقش پول در انتخابات شد و افزود: تجربه تلخ اردبیلیها به دلیل عدم کارایی نمایندگانش در دوره های قبلی مجلس، مردم را آگاه تر و هوشیارتر کرده و مصمم هستند به افرادی که قصد خدمت دارند رای دهند و نه افرادی که با پول می خواهند خود را به قدرت رسانده و به جای نمایندگی مردم، نماینده ثروت اندوزی باشند.

تکذیب تحریم انتخابات

همچنین در حالی که برخی از رسانه ها با انتشار بیانیه ای منتسب به یکی از نمایندگان قبلی اردبیل خبر از تحریم انتخابات توسط این نماینده سابق داده بودند، اما وی هرگونه صدور بیانیه یا اصلاعیه برای تحریم انتخابات را شدیدا تکذیب کردند و به حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کردند.