درخواست وزیر حقوق بشر عراق از اروپا / به تروریستها پناه دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصوات العراق، "محمد شیاع السودانی" وزیر حقوق بشر عراق در دیدار "یانا هیباشکووا" نماینده اتحادیه اروپا در بغداد از کشورهای اروپایی خواست که شرایط لازم را برای دادن پناهندگی به گروهک منافقین به عمل آورند.

هیبا شکووا نیز از تلاشهای دولت عراق در زمینه انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین به پایگاه بغداد تمجید کرد.

السودانی در پاسخ به وضعیت اعدامها در عراق گفت : در صدور این احکام دقت کامل به عمل آمده است، زیرا عراق به تمام قوانین حقوق بشر پایبند است و احکام صادره در حق جنایتکاران و اخلاگران امنیت عراق بوده است.

از سوی دیگر کمیته نظارت بر بسته شدن اردوگاه اشرف با صدور بیانیه ای از مواضع صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق درباره انتقال گروهک منافقین از اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی ابراز شگفتی کرد.

در این بیانیه آمده است : انتقال اعضای این گروهک مطابق یادداشت تفاهم میان سازمان ملل متحد و دولت عراق، با نظارت "مارتین کوپلر" نماینده سازمان ملل متحد در عراق و مطابق معیارهای حقوق بشری انجام شده است.

کمیته مذکور بیان کرد: این انتقال به دلایل بشر دوستانه انجام شده است و مواضع المطلک زیر سئوال بردن نقش سازمان ملل متحد به عنوان طرف مستقیم در این ماجراست.

شایان ذکر است که اخیرا برخی اعضای گروهک منافقین به طور موقت به اردوگاهی در بغداد منتقل شده اند تا شرایط برای اخراج دائمی آنها از عراق فراهم شود.