به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تنها 10شعبه در مناطق صعب‌العبور که امکان تامین زیر ساخت وجود نداشت، به صورت آفلاین انجام می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای برگزاری انتخابات آتی در دو بخش امورپشتیبانی و رایانه‌ای به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی و تمام امکانات فراهم شده است.

باقرپور اظهار داشت: تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی با همکاری شرکت مخابرات تامین شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا 900 کاربر و کارشناس کامپیوتر، آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

باقرپور گفت: در حوزه پشتیبانی تمام شعبه‌های اخذ رای به یک سیستم کامل رایانه با چاپگر تجهیز شده‌اند.

معاون استاندار یادآور شد: بیش از یکهزار و 100 خودرو از دستگاه‌های دولتی در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای تامین غذای دست اندرکاران انتخابات هم انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی صورت گرفته توسط ستاد انتخابات استان‌، ستاد انتخابات شهرستان‌ها، فرمانداران و بخشداران تحت مدیریت عالی استاندار محترم شاهد برگزاری انتخابات پرشور و با نشاط خواهیم بود.

باقرپور اظهار امیدواری کرد: مردم استان ما در این انتخابات که عرصه شکوفایی عزم و اراده ملی است، همانند سایر انتخابات‌ها نه تنها رتبه نخست را کسب کنند بلکه رکورد جدیدی از لحاظ میزان حضور در تاریخ انتخابات استان ثبت می کنند تا مجلسی کارآمد و متعهد برای خدمت به این نظام و مردم شکل گیرد.