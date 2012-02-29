به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تنها 10شعبه در مناطق صعبالعبور که امکان تامین زیر ساخت وجود نداشت، به صورت آفلاین انجام میگیرد.
وی بیان کرد: برای برگزاری انتخابات آتی در دو بخش امورپشتیبانی و رایانهای به نحو مطلوبی برنامهریزی و تمام امکانات فراهم شده است.
باقرپور اظهار داشت: تجهیزات و زیرساختهای ارتباطی با همکاری شرکت مخابرات تامین شده است.
وی عنوان کرد: در این راستا 900 کاربر و کارشناس کامپیوتر، آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.
باقرپور گفت: در حوزه پشتیبانی تمام شعبههای اخذ رای به یک سیستم کامل رایانه با چاپگر تجهیز شدهاند.
معاون استاندار یادآور شد: بیش از یکهزار و 100 خودرو از دستگاههای دولتی در اختیار شهرستانها قرار گرفته و برنامهریزی لازم برای تامین غذای دست اندرکاران انتخابات هم انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به برنامهریزیها و هماهنگی صورت گرفته توسط ستاد انتخابات استان، ستاد انتخابات شهرستانها، فرمانداران و بخشداران تحت مدیریت عالی استاندار محترم شاهد برگزاری انتخابات پرشور و با نشاط خواهیم بود.
باقرپور اظهار امیدواری کرد: مردم استان ما در این انتخابات که عرصه شکوفایی عزم و اراده ملی است، همانند سایر انتخاباتها نه تنها رتبه نخست را کسب کنند بلکه رکورد جدیدی از لحاظ میزان حضور در تاریخ انتخابات استان ثبت می کنند تا مجلسی کارآمد و متعهد برای خدمت به این نظام و مردم شکل گیرد.
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