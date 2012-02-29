  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

قناعت:

تعصبات فردی در انتخابات کنار گذاشته شود

تعصبات فردی در انتخابات کنار گذاشته شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان تاکید کرد: باید با کنار گذاشتن تعصبات فردی و شخصی با مشارکت گسترده در انتخابات پاسخ دندان شکن به دشمنان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در ستاد انتخابات شهرستان علی آباد، با اشاره به حاشیه سازیها در انتخابات افزود: حاشیه سازی موجب چالش در کارها می شود و لازم است افراد و گروهها حاشیه ساز نشوند و از حاشیه سازی پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: انتخابات مجلس در طول 33 سال از عمر انقلاب اسلامی از امنیتی ترین و مهمترین انتخابات است.

استاندار گلستان بیان داشت: اخلاق مداری، قانون مداری، صداقت و سلامت لازمه اصلی این انتخابات است.

وی یادآورشد: در کشور در 14 شهرستان، انتخابات بصورت کامل مکانیزه برگزار می شود که علی آبادکتول از جمله آن است.

شهرستان علی آبادکتول رد 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1547699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها