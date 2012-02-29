تعصبات فردی در انتخابات کنار گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در ستاد انتخابات شهرستان علی آباد، با اشاره به حاشیه سازیها در انتخابات افزود: حاشیه سازی موجب چالش در کارها می شود و لازم است افراد و گروهها حاشیه ساز نشوند و از حاشیه سازی پرهیز کنند.
وی اظهار داشت: انتخابات مجلس در طول 33 سال از عمر انقلاب اسلامی از امنیتی ترین و مهمترین انتخابات است.
استاندار گلستان بیان داشت: اخلاق مداری، قانون مداری، صداقت و سلامت لازمه اصلی این انتخابات است.
وی یادآورشد: در کشور در 14 شهرستان، انتخابات بصورت کامل مکانیزه برگزار می شود که علی آبادکتول از جمله آن است.
شهرستان علی آبادکتول رد 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
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