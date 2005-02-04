همكاري كامل ايران با آژانس يعني توقف كامل غني سازي اورانيوم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد، يكي از ديپلمات ها در وين با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس ادعاي برخي از كشورهاي غربي و همچنين سازمان مجاهدين خلق، (گروهك تروريستي منافقين ) ايران همچنان از تجهيزات لازم براي ساخت بمب اتم برخوردار است و از آن ها استفاده مي كند .

اين ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود در ادامه تصريح كرد : تنها راهي كه ايران را از اينگونه اختلاف نظرها خلاصي مي دهد افزايش سطح همكاري ها با كشورهاي اروپايي ، جامعه بين الملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي است .

وي همچنين اظهار داشت : ايران با توقف كامل غني سازي اورانيوم مي تواند گام مهمي درراستاي اعتماد سازي بين المللي بردارد.

روزنامه استاندارد نيز در همين خصوص نوشت : ايران در ماه نوامبر گذشته متعهد شد كه تمام فعاليت هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد اين در حالي است كه برخي مقامات اين كشور در سخنان خود خواهان از سرگيري غني سازي اورانيوم هستند .

ايران هدف خود را ازبرنامه هاي هسته اي صلح آميز خوانده و بارها خاطر نشان كرده است كه به هيچ وجه اهداف نظامي را دنبال نكرده و هيچگاه در صدد تهيه و توليد تسليحات اتمي نيست .

گفتني است روز گذشته گروهك تروريستي منافقين در پاريس ادعا كردند كه ايران مواد و تخصص لازم را بدست آورده و مي تواند در مسير ساخت بمب اتمي شروع به حركت كند.

اين گروهك با اين ادعا كه اطلاعاتش را از منابع داخلي در تاسيسات هسته اي ايران به دست آورده مدعي شده است : اطلاعاتي دارد كه نشان مي دهد تهران يا مقداري پلونيوم-210 و بريليوم را كه دو عنصر مورد نياز براي ساخت بمب هاي اوليه نوتروني است ، توليد كرده و يا آن را از خارج وارد كرده است.