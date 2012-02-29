نشست انتخاباتی 3 کاندیدا در دانشگاه آزاد بروجرد/ خلف وعده 2 کاندیدا

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی هر روز بر شور و نشاط انتخاباتی در لرستان افزوده می شود به طوریکه بازار برگزاری میزگردهای انتخاباتی با حضور کاندیداها در دانشگاهها رونق گرفته است.

علاوه بر میزگردهای انتخاباتی برخی دانشگاههای استان میزبان کرسیهای آزاداندیشی و انتشار ویژه نامه انتخاباتی نیز بوده است.

در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد همزمان با آخرین ساعات تبلیغات رسمی انتخابات میزبان سه کاندیدای این دوره از انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان بود.

در این نشست محمد رضا جابرانصاری، فاطمه مقصودی و محسن داوری مقدم، کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد و اشترینان به طرح دیدگاههای خود پرداختند.

بنابر این گزارش همچنین دو کاندیدای حوزه انتخابیه شهرستان بروجرد و اشترینان با وجود انجام هماهنگیهای لازم برای حضور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد، به جای این دانشگاه در جمع دانشجویان دانشگاه آیت‌الله بروجردی حضور یافتند.

علی مرادی دبیر تشکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد به عنوان مسئول دعوت از دو کاندیدای این شهرستان برای حضور در جلسه پرسش و پاسخ انتخاباتی که قرار بود امروز در دانشگاه آزاد بروجرد برگزار شود، تصریح کرد: با وجود اینکه هماهنگی های لازم با این دو کاندیدای مجلس نهم برای شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ انتخاباتی در دانشگاه آزاد بروجرد صورت گرفته بود اما علی رغم پذیرش دعوت از جانب این دو کاندیدا و انجام اطلاع رسانی در سطح دانشگاه، با خلف وعده ای که از جانب آنها صورت گرفت این جلسه لغو شد.