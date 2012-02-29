انتخابات مجلس نهم با کمال صحت در قائم شهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر چهارشنبه در نشست مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدهای مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر با تاکید بر ثبت و ضبط هر نوع تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: همه آمدیم تا در چار چوب قانون و در راستای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گامی بلند برای سربلندی ایران برداریم و نتیجه این حرکت هرچه باشد باید مورد پذیرش همه ما باشد.

وی گفت: برگزاری ستاد انتخاباتی تنها در شش نقطه قائم شهر، جویبار، شیرگاه، پل سفید، کیاکلا و گیل ‌خواران قانونی است و ستادهای مستقر در بخشها، روستاها و شهرهای دیگر باید هرچه سریع تر اقدام به جمع‌آوری ستادهای خویش کنند.

پیرفلک تاکید کرد: هرگونه تخلف انتخاباتی توسط طرفداران اگر مورد تایید مسئول ستاد انتخاباتی نباشد، متوجه کاندیداها شده و مسئولیت تخلف به عهده مسئول ستاد است.

وی افزود:انجام راهپیمایی له یا علیه کاندیداها، چه توسط ستاد کاندیدا مورد حمایت باشد یا نباشد تخلف محرز انتخاباتی تلقی شده و برابر مقررات با کاندیدای مورد نظر برخورد خواهد شد.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه هیچ گزارش تخلف انتخاباتی بدون سند و مدرک ارائه نمی‌شود، از تمام مسئولان ستادهای انتخاباتی خواست تا در این دو روز پایانی تا روز انتخابات، قبل از ثبت و ضبط تخلف از سوی گروه‌های نظارتی از بروز هرگونه تخلف جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه هشت صبح روز پنجشنبه پایان تبلیغات کاندیداها است، گفت: درب ستادهای تبلیغاتی پس از این ساعت باید تعطیل و بسته باشد و هیچ بهانه ای قابل پذیرش نخواهد بود.

پیرفلک با اشاره به اینکه شور و هیجان انتخاباتی میدان آیت الله طالقانی در مازندران و سطح کشور نمونه شده است، افزود: باید حرمت این میدان که نماد حماسه‌ ها و ارزشهای ماندگار و یادآور رویدادهای بزرگ انقلاب، تظاهرات ضد طاغوتی و اقامه نماز بر شهدای شهرستان است از سوی کاندیداها و هواداران آنان حفظ شود.

