طائب:نگاه نمایندگان باید جهانی باشد نه قبیله ای

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طائب که در برنامه امشب تلویزیونی دیروز، امروز فردا سخن می گفت با اشاره به تحرکات دشمن برای مأیوس کردن مردم در حضور پرشور در انتخابات اظهار داشت: مردم از آن هنگامی که به دعوت امام خمینی بله گفتند می دانستند که وارد چه میدانی می‌شوند.

وی افزود: در اوایل انقلاب بعضی ها به سمت غرب و بعضی ها به سمت شرق روی خوش نشان دادند ولی امام با استکبار در هر جلد و رنگی در افتاد و طبیعی است که شما وقتی از یک چنین نبرد بزرگی خارج شدید پیامدهای آن نیز ماندنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمن بعد 30 سال هنوز نتوانسته ماهیت مردم ایران را تشخیص دهد، گفت: تجربه ثابت کرده به هر میزان که دشمن فشار آورده مردم در صحنه حضور پررنگ تری داشتند و با آمادگی کامل به میدان‌های نبرد آمدند.

وی تاکید کرد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب گام به گام انرژی وارد کرد و سال ها باید می گذشت تا بفهمیم که انرژی که دشمن به ما وارد کرد، چیست. مثلا در جنگ تحمیلی صدام 3 برابر جنگ جهانی دوم اسلحه و مهمات استفاده کرد اما ما در جنگ پیروز شدیم چرا که هدف دشمن این بود ریشه ایرانی ها را بسوزاند.

وی با بیان اینکه دشمن قبل از انتخابات سعی می کند مردم ما را دلسرد کند، گفت: آنها باید بدانند به هر اندازه که انرژی وارد می کنند مردم ما بیشتر نیرو می گیرند.

وی با اشاره به بحران اقتصادی طلا و سکه در آستانه انتخابات توضیح داد: در بحران ارز و سکه و که بازار ایران را به هم ریخته بود خیلی ها کار انقلاب اسلامی را تمام شده می دانستند؛ اما دیدیم که مردم در 22 بهمن از زمین می جوشیدند چرا که فهمیدند این داستان بازی دشمن است.

وی تأکید کرد: آن قدر دشمن بار سنگینی به دوش ما ریخته و فشار آورده است که دیگر به مرحله عادت رسیده است بنابراین هرگونه فشار و سختی را تحمل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هرچه با بصیرت مردم جلوتر برویم خداوند فضای قبول مسئولیت را بازتر می کند توضیح داد:بیداری اسلامی را خداوند می توانست 30 سال پیش به وجود بیاورد اما الزامات آن، فراهم نبود، اما اکنون جمهوری اسلامی اقتداراتی دارد که می تواند بار الزامات آن را به دوش بکشد.

وی ادامه داد: در انتخابات قبلی مردم کمتر در مورد کاندیداها تحقیق می کردند و بیشتربه لیست ها و آمارها رأی می دادند اما در این دوره مردم با توجه به عمق بصیرتی که پیدا کرده اند کاندیداهای اصلح را خود انتخاب می کنند.

وی مجلس نهم را یک مجلس متدین و خوب دانست و گفت: عمق درک و بصیرت مردم بالا رفته و با آموزشی که طی سالها بر مردم ما وارد شده دیگر تعمدی به کسی رأی نمی دهند.

وی گفت: سر سفره بینش، دانش و عمق بصیرت مردم که در طی این سالیان به آنان داده شده است، یک بستری به وجود آمده که دیگر دیکته شده و تعبدی به کسی رای نمی دهند و با تحقیق اصلح ها را انتخاب می کنند.

وی افزود: با توجه به بیداری اسلامی که در منطقه رخ داده است، نمایندگان ما نباید قبیله ای فکر کنند و دیدشان باید جهانی باشد.

وی همچنین در مورد اینکه برخی از کاندیداها خدمات دولت را سیاه نمایی می کردند، گفت: مردم ما بصیرتر از این هستند که کسی بخواهد با مطلب غیرحقی از آنان رأی بگیرد.

در ادامه این برنامه تلوزیونی طائب در تعریف کاندیدای صالح و اصلح گفت: در گزینش ها یک سری شرایط گذاشته می شود، و هر کس از صفر تا صد عدد بالاتری بیاورد کاندیدای اصلح می شود.

وی با بیان اینکه مجلس نهم مسئولیت سنگینی بر دوشش است، خاطرنشان کرد: در این مجلس باید بسیاری از قوانین ما تغییرکند، چرا که برای دنیای قدیم بوده و ما الان به تعبیر مقام معظم رهبری وارد دنیای جدیدی شده ایم.

فرمانده قرارگاه عماربا اشاره به ویژگی های کاندیدای اصلح گفت: با توجه به الزامات دنیای جدید، مجلس نهم باید با 3 ویژگی؛ شجاعت، تدین و دانش شکل بگیرد. و نماینده اصلح آنست که این 3 ویژگی را داشته باشد.

طائب بیداری اسلامی را مولود انقلاب ایران دانست و تاکید کرد: ما امروز سر سفره صدور انقلاب نشسته ایم و جمعیت ایران از مرز 70 میلیون گذشته و به بالای 1میلیارد رسیده است بنابراین در شرایط حساسی هستیم که باید مواظب باشیم.