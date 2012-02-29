یک نامزد انتخاباتی در قائم شهر انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار اعلام کرد: سید علی ادیانی فرزند سید یحیی با کد انتخابی 17 لحظاتی قبل با حضور در فرمانداری قائم شهر در نامه ای انصراف خود را از کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

وی در بخشی از نامه انصراف خود بیان داشت: اینجانب با قدردانی از همه دست اندرکاران امر بخصوص، عوامل اجرایی و نظارت شهرستان و استان و شورای نگهبان، برای مردم شریف حوزه انتخابیه آرزوی عزت و سربلندی و برای مقام معظم رهبری طول عمر با عزت آرزومند هستم.

هم اکنون 14 نفر در حوزه انتخابیه قائم شهر برای تصاحب دو کرسی در بهارستان با یکدیگر رقابت می کنند.