محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر که با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید گفت: بازیکنان تیم ملی بازی خوبی را از خود مقابل قطر به معرض نمایش گذاشتند و حتی می توانستیم برنده بازی نیز باشیم اما متاسفانه پس از گل دوم بازیکنان ما تا حدودی انگیزه خود را از دست دادند و خود را برنده بازی می دانستند.

وی در همین خصوص افزود: این موضوع که ما می خواستیم طوری بازی کنیم که قطر به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند به هیچ وجه صحت ندارد اما آنچه که مسلم است اینکه هواداران از حذف تیم ملی بحرین در رقابت های مقدماتی جام جهانی خوشحال شدند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با تاکید براینکه حریفان تیم ملی در مرحله بعد به مراتب سخت تر خواهند بودخاطرنشان کرد: باید با انجام بازیهای تدارکاتی مناسب با تیم های خوب تا مرحله بعد بازیهای نقاط ضعف خود را برطرف کنیم چون در آن مرحله جبران یک اشتباه خیلی سخت خواهد بود.

وی در خصوص حضور خود در لیگ امارات و رابطه ای که با مارادونا دارد گفت: خوشبختانه شرایطم خوب است و مشکل خاصی ندارم ضمن اینکه رابطه خوبی نیز با مارادونا دارم.

خلعتبری در خاتمه در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون با مارادونا صحبتی در خصوص فوتبال ایران به میان آمده است اظهار داشت: تاکنون در این خصوص صحبت خاصی نشده است اما یک بار مارادونا به من گفت احمدی نژاد دوست من است و من او را دوست دارم.