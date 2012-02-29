  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۹

جمشیدی:

گلستان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد

گلستان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: این استان برای برگزاری انتخابات حتی در مناطق صعب العبور و کوهستانی آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد انتخابات در علی آبادکتول بیان داشت: هزار و 190 شعبه اخذ رای در استان مهیا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین تمامی امکانات برای برگزاری انتخابات رایانه ای در حوزه علی آباد کتول آماده است.

فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: 95 شعبه اخذ رای با بیش از هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی آماده اجرای انتخابات الکترونیکی در شهرستان است.

علی اکبر کی پور افزود: هرگونه اشکال فنی واحتمال اختلال در ایین حوزه در پایین ترین سطح قرار دارد.

وی اظهار داشت:همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات سالم در شهرستان فراهم است.

علی آباد کتول در شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1547711

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها