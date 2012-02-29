گلستان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد انتخابات در علی آبادکتول بیان داشت: هزار و 190 شعبه اخذ رای در استان مهیا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین تمامی امکانات برای برگزاری انتخابات رایانه ای در حوزه علی آباد کتول آماده است.

فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: 95 شعبه اخذ رای با بیش از هزار نفر عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی آماده اجرای انتخابات الکترونیکی در شهرستان است.

علی اکبر کی پور افزود: هرگونه اشکال فنی واحتمال اختلال در ایین حوزه در پایین ترین سطح قرار دارد.

وی اظهار داشت:همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات سالم در شهرستان فراهم است.

علی آباد کتول در شرق گرگان واقع شده است.