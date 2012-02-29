شکست سنگین پیکان برابر کاله مازندران در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران عصر چهارشنبه در دیدار معوقه از هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در آمل، میزبان تیم پیکان تهران بود و در پایان میهمان خود را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.

تیم کاله دراین دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای 25 بر18، 25 بر22 و 25 بر 19برابر پیکان صاحب برتری شد و با 63 امتیاز به مکان دوم لیگ صعود کرد.

دو تیم پیکان تهران و کاله مازندران که تا پیش از این مسابقه با 62 و60 امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور قرار داشتند، حساسیت دیدار دوتیم را بیشترکرده و با توجه به پیروزی تیم کاله برابر پیکان، نماینده مازندران جای تیم تهرانی را درمکان دوم جدول گرفت و با خیالی آسوده تر به بازیهای مرحله حذفی رفت.

تیم کاله مازندران، در دیدار رفت مسابقات لیگ برتر در تهران با نتیجه سه بر دو تیم پیکان پرآوازه را شکست داده بود.

بدین ترتیب نخستین دیدار مرحله حذفی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، میان تیم های پیکان تهران و کاله مازندران روز یکشنبه هفته آینده در آمل برگزار خواهد شد.