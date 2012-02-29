هماهنگی بیشتری بین کاندیداها و دانشگاهیان شکل بگیرد

احمد علی فروغی در گفتگو با مهر اظهار داشت: حضور نمایندگان در جو دانشگاهیان و شرکت در تریبون آزاد آنها به مراتب موثرتر است.

وی بیان داشت: فضای دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که دست کاندیداهایی که هدفشون غیر از خدمت به مملکت باشد یا کاندیداهای رادیکالی رو می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: دانشجویان به راحتی با فضاهای پرسش و پاسخ‌های که با کاندیدا ایجاد می‌کنند، کاندیداهای رادیکالی را می‌شناسند.

وی با اشاره به اینکه فضاهای انتخاباتی امسال با شور و شوق بیشتری برخوردار است، بیان داشت: کتابی بر محور انتخابات از سوی یکی از اعضای دانشگاهی تالیف شده که در آن فنون رای، رای حداکثری و فنون انتخابات و جذب آراء آمده است.

رئیس دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: چند ماه قبل از انتخابات، کارگاه‌های آموزشی به منظور چگونگی حضور در اجتماع، کاندیداها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان همچون افراد عادی جامعه نیستند که قانع کردن آنها تنها جذب یک رای را به دنبال داشته باشد بلکه به خاطر نقش مولد آنها، مجاب کردنشان سبب حضور حداکثر افراد در انتخابات و در راستای انتخاب اصلح کاندیداها است.

فروغی با بیان اینکه، در طول تاریخ همیشه نقش دانشگاه‌ها در حضور حداکثری مردم در انتخابات موثر بوده است، اضافه کرد: حضور نمایندگان در جو دانشگاهیان و شرکت در تریبون آزاد آنها به مراتب موثرتر است.

رئیس دانشگاه آزاد خوراسگان تصریح کرد: در فضای امروز که .با تهاجم دشمنان در جامعه روبه رو هستیم به طور یقین تلاش بیشتری را چه از سوی دانشگاهیان و چه از سوی رسانه‌ها می‌طلبد.

وی اظهار داشت: موافق راه‌اندازی رشته دانشگاهی در راستای تربیت و آموزش کاندیداها مجلس هستیم.

