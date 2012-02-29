80 گروه در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم لرستان فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه افراسیابی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همچنین با حضور 200 نفر از دانشجویان دانشگاههای استان لرستان، اردوی جهادی ایام نوروز به صورت متمرکز در 26 روستای بخش پاپی شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی افزود: این اردو که از 27 اسفند تا 11 فروردین ماه برگزار می شود، افتتاحیه اردوهای جهادی دانشجویی سال 91 محسوب می شود.

مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی لرستان گفت: در این اردو دانشجویان جهادی خدماتی از قبیل خدمات عمرانی شامل ساخت 20 سرویس بهداشتی و حمام، خدمات کشاورزی شامل آموزش و ترویج کشاورزی و احداث باغ، ارائه خدمات دامپزشکی شامل آموزش و ترویج، واکسیناسیون دام و خدمات بهداشتی، درمانی و فرهنگی را ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال 90 تاکنون 70 هزار نفر روز کار توسط اردوهای جهادی در استان انجام شده است، یادآور شد: سهمیه استان در سال 90، حدود 80 هزار نفر روز کار اردوهای جهادی دانشجویی بوده است.

افراسیابی یادآور شد: در این مدت 80 گروه جهادی دانشجویی استان لرستان خدمات متنوع فرهنگی، عمرانی، بهداشتی درمانی، آموزشی ترویجی، دامپزشکی و کشاورزی را به نقاط مختلف مناطق محروم استان لرستان ارائه داده اند.