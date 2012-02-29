صفحات انتخابات رنگارنگ شد / رسانه های استان مرکزی در تکاپوی 12 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات صفحات رنگارنگی را در برگ های نشریات مکتوب استان مرکزی ایجاد کرده و سایت های استان مرکزی مدتهاست دلمشغول انتخابات، داوطلبان و گروههای حامی آنها هستند و هر چه سخن هست از انتخابات است.

استان مرکزی دارای بیش از 50 نشریه هفته نامه، دو روزنامه، دو هفته نامه و... است که مدتهاست حال و هوای انتخاباتی به خود گرفتند و خود به بخشی از ماراتن نفس گیر انتخابات تبدیل شدند.

در کنار این نشریات مکتوب، سایت های استان مرکزی نیز سخن از انتخابات دارند و کم و کیف آن.

همچنین نمایندگی نشریات و روزنامه های سراسری که در استان فعالند نیز بخشی از بار انتخابات استان را بر دوش می کشند.

نگاه کیفی به انتخابات

خبرگزاری های استان مرکزی نیز در اقدامی مسئولانه به استقبال از انتخابات 12 اسفند رفتند و اخبار و رویدادهای انتخابات را از ابتدا تا کنون پوشش دادند.

آرایش انتخاباتی استان، مثال ریاضی برای اثبات ارتباط منطقی بین خدمتگزاری و اخلاق، درباره دلبستگی نامزدهای نمایندگی مجلس به کانون های قدرت و ثروت، نظر سنجی + نظرات کاربران درباره کاندیدای اصلح، حضور حد اکثری مردم در انتخابات پاسخ قاطع به دشمنان داخلی و خارجی است، تنور رقابت های انتخاباتی در استان مرکزی داغ شد و اعلام فهرست های انتخاباتی از جمله عناوین مطالب نشریات و سایت های استان در این مدت بود.

نگاه کمی به انتخابات

در کنار تلاشی که خبرگزاری ها، نشریات و سایت های خبری استان برای پوشش اخبار انتخابات داشتند و به تشریح اوصاف، اولویت ها و حضور حداکثری و انتخاب اصلح پرداختند، برخی نشریات و سایت ها نگاه کمی به انتخابات داشتند و در بازار گرم تبلیغات سهمی نیز نصیب آنان شد.

صداوسیمای استان مرکزی و بسته انتخاباتی

در کنار رسانه های مکتوب و مجازی استان، صداوسیمای این استان، بخش های قابل توجهی از اخبار بخش های سه گانه خبری خود را به بسته انتخاباتی اختصاص داد.

به جز برنامه های تولیدی در ساعات مختلف، این رسانه ها روزانه بین 2 تا 12 دقیقه خبر خود را به اخبار انتخابات، پوشش خبری برنامه های انتخاباتی، گزارش ها و مصاحبه های مردمی و شنیده های انتخابات اختصاص داد که تا 12 اسفند ادامه دارد.

قدرت مانور رسانه ای در 12 اسفند

اما نشریات، سایت ها، خبرگزاری ها، و صداوسیمای استان توان خود را پس از تاکید بر حضور حداکثری، برای 12 اسفند نگاه داشته است تا در این روز بتواند با پوشش اخبار استان و حضور پرشور مردم، اطلاع رسانی آنلاین باشد.

اکنون بیش از 50 خبرنگار استان قرار است حضور جدی در روز انتخابات برای پوشش خبری انتخابات باشند و جلوه های حضور مردم را به رخ دشمنانی بکشند که خیال های حباب گونه را در دل می پرورانند.