تنور انتخابات در استان قزوین گرم شد/ مردم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند روز از آغاز تبلیغات انتخاباتی وجود پوسترهای فراوان تبلیغاتی در سطح شهرها و مناطق مختلف استان نوید بخش شور و اشتیاق داوطلبان برای رقابتی جدی و فشرده برای نشستن بر روی کرسی های مجلس است.



برپایی جلسات سخنرانی در مساجد، محافل و منازل داوطلبان و هواداران آنها بسیار داغ بود و حتی روستاها شاهد حضور کسانی بود که با شعار خدمت به مردم توانمندی خود را عرضه کردند تا مورد اقبال مردم قرار گیرند.



آنچه بیشتر جلب توجه می کند عکسهای رنگی زیبا از همه داوطلبان است که با ژستهای خاص تلاش کرده اند نظر مخاطبان را به خود جلب کنند بروشور و بنرهای تبلیغاتی که فقط با شعاری باید به توانمندی داوطلب مورد نظر خود پی ببری و این روش برای کسانی که با کاندیداها آشنایی ندارند مبهم و شاید کمی برای قضاوت سخت باشد.



767 هزار و 845 نفر واجد شرایط رای دادن



در استان قزوین از مجموع یک میلیون و 180 هزار نفر جمعیت 767 هزار و 845 نفر واجد شرایط رای دادن هستند که 64 هزار و 900 نفر آنان رای اولی هستند.



برای این دوره از انتخابات 916 شعبه اخذ رای در سه حوزه قزوین، البرز، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا پیش بینی شده و 15 هزار نفر دست اندرکار برگزاری انتخابات هستند تا این رویداد سیاسی و اجتماعی که سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد در امنیت و سلامت کامل و طبق قانون برگزار شود.



در این استان با انصراف 12 نفر و رد صلاحیت 29 نفر تعداد 40 نفر آماده رقابت برای ورود به مجلس شده اند که از میان این افراد چهار نفر به مجلس راه خواهند یافت.



تاکنون رقابت شش نفر برای راهیابی به مجلس بسیار نزدیک شده است و از شانس بیشتری برای ورود به مجلس برخوردار شده اند.



نظرسنجی ها نشان می دهد داود محمدی که به صورت مستقل وارد میدان شده و توانسته نظر روحانیت شاخص استان را به خود جلب کند با پیشینه حضور در رقابتهای دوره های قبل مجلس برای مردم شناخته شده تر باشد و بتواند با اکثریت آراء دیگر رقبای خود را پشت سر بگذارد.



این داوطلب که حمایت ورزشکاران و بخشی از کارگران را به دنبال خود دارد شاید در حالتی خوشبینانه بیش از 50 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و اگر مسئله غیر منتظره ای رخ ندهد می تواند کرسی مجلس را از دور نظاره گر باشد.



شیخ قدرت علیخانی که چندین دوره نمایندگی مجلس وی را به چهره ای با تجربه تبدیل کرده توانسته با قدرت مالی و سخنرانی های جنجالی که گاهی اوقات برای خودش نیز دردسر ساز شده همچنان به عنوان یکی دیگر از افراد مطرح برای کسب آراء مردم به خود امیدوار باشد.



این روحانی باسابقه که ارتباطات زیادی با چهره های شاخص نظام دارد اگر می توانست صلاحیت فرزند خود را برای حضور در حوزه بوئین زهرا کسب کند شاید اصولاگرایان را با تنها داوطلب خود عباسپور در این حوزه به نگرانی می انداخت اما عدم تائید فرزندان شیخ قدرت عرصه برای تنها داوطلب اصولگرایان باز ماند تا روح الله عباسپور همچنان به راهیابی خود به مجلس از این حوزه امیدوار باشد.



هر چند علیخانی دوست دیرین خود هاشمی را وارد عرصه کرده اما بدلیل ناشناخته بودن این چهره برای مردم منطقه احتمال رای آوردن این میهمان شیخ قدرت در بوئین زهرا دور از انتظارباشد مگر آن که همراهی فرزندان شیخ در امور تبلغاتی بتواند آرایی را نصیب این چهره جدید کند.



سید مرتضی حسینی روحانی شاخصی که گمنام آمد اما بسرعت توانست با تبلیغاتی هماهنگ و منسجم و چاپ تصاویری جذاب و چشم نواز با ژستهای مناسب تبلیغاتی و ارائه دیدگاههای منطقی و ارزشی نظر دیگران را به خود جلب کند از دیگر داوطلبانی است که در این دوره می تواند خود را به مجلسی ها نزدیک کند و در شرایطی که در ابتدا کمتر کسی برای این شخصیت سیاسی و فرهنگی احتمال پیروزی می داد با برنامه ریزی اطرافیان خود که برخی چهره های رسانه ای نیز هستند رقابتی جدی را با دیگران آغاز کرده است.



حسینی که توانسته چهره های متدین و مذهبی شهر و اصولگرایان رابه سمت خود بکشاند مورد حمایت جبهه متحد اصول گرایان است و در مجالسی حضور می یابد که جمعیت کثیری به صورت منسجم پای صحبتش می نشینند و با آگاهی وی را برای نمایندگی خود برگزیده اند تا راهی مجلس کنند.



این داوطلب نیز با چاپ ویژه نامه، انعکاس دیدگاههای خود در روزنامه و هفته نامه های محلی و نیز سخنرانی در مناطق مختلف استان با حمایت اصول گرایان و نیروهای ارزشی و حزب اللهی در رده قابل قبولی از مقبولیت مردمی قرار دارد ودر رده دوم تا چهارم داوطلبان شاخص قرار می گیرد.

حسینی که از روحانیون باسابقه فعالیت در سپاه استان است به واسطه ارتباط با نهادها و اخلاق خوش و نیز تعامل منطقی با دیگران از خود چهره ای شفاف و تاثیرگذار ساخته که می تواند در صورت جذب اقبال عمومی به مجلس راه یابد.



حمایت جبهه متحد اصولگرایان و چند حزب و تشکل دیگر موقعیت این سید روحانی را بهتر کرده و رعایت مسائل اخلاقی و قانونی در تبلیغات خود از ویژگیهای وی بشمار میرود هر چند به نظر می رسد رقیب جدی وی شیخ قدرت علیخانی باشد.



جبهه متحد اصولگرایان فرد دیگری به نام عباس نیکویه را نیز معرفی کرده است که هر چند برای مردم شناخته شده است اما به نظر می رسد کمی عقب تر از سید حسینی است.



اما نیکویه نیز که سوابق اجرایی متعدی دارد به چهره های مذهبی و حزب اللهی دل خوش است و امیدوار است آراء مردم را بتواند به واسطه سالها خدمت در پستهای دولتی کسب کند.



در این میان یک چهره که مورد حمایت جبهه پایداری قرار دارد کم سرو صداتر از بقیه وارد صحنه شده و آن حجت الاسلام عباسی از روحانیون سلامت و متواضع استان است.

این داوطلب نیز که در لیست جبهه پایداری در کنار حجت الاسلام حسینی قرار گرفته کمتر در میان مردم شناخته شده و پایبندی وی به گونه ای است که شاید کم هزینه ترین داوطلب حاضر در استان بشمار می رود.این داوطلب شاید تنها مطرح شدن در لیست مجلسی ها را تجربه کند و محکی برای دوره های بعدی خود تجربه کند.

فصیحی رامندی نیز از دیگر چهره هایی است به صورت مستقل وارد عرصه رقابت با داوطلبان قدرتمند خود شده است و این دواطلب که همانند حجت الاسلام علی عباسی پایبند قانون و اخلاق و در هزینه تبلیغاتی صرفه جویی خاصی کرده است از دیگر چهره های شاخص این دوره تلقی شود که سالها فرمانداری شهرستان البرز و بوئین زهرا را بر عهده داشته است.



شاید اگر فصیحی رامندی از حوزه انتخابیه بوئین زهرا وارد صحنه رقابت می شد بدلیل سالها خدمت در سمت فرمانداری این شهرستان و آشنایی مردم منطقه می توانست خیلی راحت تر به مجلس راه یابد اما با احترام به تکلیف اصولگرایان برای باز ماندن مسیر عباسپور به قزوین آمد تا شانس خود را امتحان کند که به نظر رقابت نابرابری را تجربه خواهد کرد که شاید وی را از این تصمیم پشیمان کند که کاش از حوزه دیگر آمده بود.

اما بهرحال این صحنه برای این داوطلب محک مناسبی برای سالهای آینده خواهد بود همان کاری که داود محمدی با صبوری طی کرد تا مسیر امروز را هموار کند.

در تاکستان رقابت جدی بین دو داوطلب شاخص امیر طاهرخانی نماینده فعلی و از جناح اصلاح طلب و رجب رحمانی نماینده دوره های قبل این شهرستان از اصولگرایان است که کاری سخت و دشوار پچیش روی این دو رقیب دیرین است.

هر چند گفته می شود نفوذ رجب رحمانی در منطقه همچنان باقی است اما طاهرخانی نیز توانسته در بین دانشجویان و صنعتگران جایگاه خاصی پیدا کرده و نظرها را به سوی خود جلب کند.

در این میان شاید نتوان پیش بینی خاصی برای آراء هر یک ارائه داد و منطقی آن است که منتظر شمارش آراء باشیم تا ببینیم چه کسی در این شرایط می تواند نماینده تاکستانی ها شود و نگاه خوشبینانه شاید برای هر دو یکسان شده و دور دوم را برای این داوطلبان محتمل کند.

پیش بینی مشارکت: 50 تا 80 درصد



در این میان استاندار قزوین میزان مشارکت را 80 درصد، رئیس ستاد انتخابات استان 60 درصد، رئیس هیئت نظارت استان 70 درصد و برخی کارشناسان در حالتی بدبینانه کمتر از 50 درصد پیش بینی کرده اند.



هر چند انتظار می رود با وجود فشارهای خارجی و دشمنی بدخواهان نظام مردم چون گذشته همه مشکلات و کمبودها را در این شرایط نادیده گرفته و برای اقتدار نظام با مشارکت پر شور خود بار دیگر تعجب و شگفتی دنیا را رقم بزنند که دور از دسترس نیست شاید مشارکت 80 درصدی برای مردم ولایتمدار استان محتمل و ممکن باشد.

ساماندهی تبلیغات شهر را تمیز نگهداشت



از ویژگی های تبلیغات این دوره تعبیه بنرهای بزرگ تبلیغاتی در مناطق پر تردد شهر بود که با همکاری و هماهنگی داوطلبان دیگر چهره شهرها چون گذشته مملو از پوسترهای تبلیغاتی نشد و همه عکسها و بروشورها تنها در بنرهای سطح شهر چسبانده شد.

شاید در این دوره مردم از این که درب منازل و دیوار خانه هایشان و اصناف از چسباندن عکس داوطلبان پوشیده نشد و در این زمینه شاید عموم مردم رضایت کامل داشته باشند که شهر نازیبا نشد و تنها در نقاطی از شهر تبلیغات انتخاباتی ساماندهی شد که تجربه موفقی بود که می تواند در انتخابات آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.

همه خواهیم آمد



امید است مردم آگاه و انقلابی استان با درک شرایط انقلاب، امور داخلی و خارجی با بصیرت دینی و سیاسی خود با مشارکت گسترده در این دوره از انتخابات بار دیگر شور و شعور انقلابی خود را به منصه ظهور بگذارند و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت و ضبط کنند.



روز جمعه همه خواهیم آمد و پیش بینی ها را تغییر خواهیم داد و به جهانیان ثابت خواهیم کرد که در هر شرایطی پشتیبان نظام اسلامی، انقلاب، امام راحل، مقام معظم رهبری هستیم و از ارزشهای دینی و اسلامی صیانت خواهیم کرد و برای تشکیل مجلسی قوی، کارآمد و متعهد در صحنه حاضرمی شویم.

همه رای خود را به صندوق خواهیم انداخت و با اعتمادی که به مسئولان استان داریم هر فردی را که با آراء مردم از صندوق بیرون آمد به عنوان نماینده استان خواهیم پذیرفت و برای عمل به وظیفه مهم قانون گذاری حمایت خواهیم کرد.