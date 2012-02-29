دعوت از مردم به شرکت در انتخابات/کرج مدیران دردآشنا می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضاپور از کاندیداهای مستقل و جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی است.

وی فرماندهی گردان حضرت علی اصغر، مدرس دانشگاه آزاد و فنی و حرفه ای سما، عضویت هیئت امنای حرم شهدای گمنام، عضویت در شورای اداری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج، عضویت هیئت امنای هیئت رزمندگان اسلام وایثارگر نمونه سال 82 .... را در کارنامه کاری خود دارد.

رضاپور انجام وظیفه در دفاع مقدس را مهمترین افتخار خود می داند و خواهان حمایت جدی از این قشر است.

ابراهیم رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه هایش و هدف از کاندیداتوری اظهار داشت: کمک به محرومان مستمندان و رفع مشکلات آنها، انجام وظیفه نمایندگی از سوی مردم، آشنایی با مسائل و مشکلات کرج به عنوان یکی از کرجیهای قدیم و دردآشنا را از انگیزه های اصلی خود برای کاندیداتوری در مجلس خواند.

حضورم در این عرصه بر اساس احساس وظیفه بود

وی با اشاره به لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات شرکت در این رقابت را وظیفه همه دلسوزان نظام و انقلاب برشمرد و افزود: برای احساس وظیفه ای که احساس کردم در میدان حاضر شدم.

رضاپور ادامه داد: تعامل با سایر نمایندگان و مدیران دولتی در راستای پیشرفت و توسعه، تلاش در جهت رفع مشکلات معیشتی، اشتغال، بهداشت و درمان در کرج و رفع محرومیتهای این حوزه مهمترین اهداف من هستند.

وی بیان کرد: سعی در بومی سازی مدیران کرج و استان البرز با نگاه آشنا بودن مدیران ساکن در حوزه مدیریت با مشکلات مردم عمده ترین محوریت برنامه ام در صورت ورود به مجلس است.

کاندیداها باید با مسائل کرج دردآشنا باشند

وی با یادآوری لزوم آشنایی کاندیداها با مسائل و معضلات شهرستان دردآشنا بودن با مسائل را یکی از عوامل ارائه راهکارهای عملی برای حل معضلات این شهرستان برشمرد.

رضاپور گفت: فراهم کردن بسترهای لازم جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اهتمام به توسعه کشاورزی و صنعت در استان البرز با توجه به ظرفیتهای بالای این منطقه موضوعاتی است که برای رونق اقتصادی استان باید به طور جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه ارتقا جایگاه زنان در سطوح مختلف ضروری است از نگاه ویژه به بحث زنان در برنامه هایش خبر داد و خواهان توجه جدی به مسائل فرهنگی رفاهی و تفریحی شد.

توجه به حوزه زنان و جوانان ضروری است

این کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: دقت به مسائل ویژه جوانان و ارائه راهکار برای حل مشکلات انان به خصوص در زمینه های ایجاد اشتغال و ورزش را در برنامه هایم به طور جدی دنبال می کنم.

وی خواهان تسهیل ورود جوانان به دانشگاه، فراهم ساختن زمینه های لازم برای ازدواج آسان با ارائه طرحهای حمایتی و کاهش سن بازنشستگی با هدف ورود جوانان به عرصه اشتغال شد.

وی در پایان از همه مردم شریف استان البرز برای حضور باشکوه در انتخابات دعوت کرده و تاکید کرد: مردم شهرستان کرج همواره حماسه ساز بوده و بار دیگر نیز حضور حماسی خود را به تصویر می کشند.