مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در مجتمع چهارده معصوم خرم آباد افتتاح می شود

علیرضا احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته توسط متولیان امر مرکز تحقیقات تولید و تکثیر گیاهان دارویی قرار است به زودی در مجتمع چهارده معصوم خرم آباد افتتاح شود.

وی همچنین به دیگر پروژه های تحقیقاتی در این مجتمع اشاره کرد و بیان داشت: قرار است یک نهالستان به مساحت 5 هکتار به صورت مسقف و روباز در این مجتمع ایجاد شود که دانشجویان مراکز آموزش عالی استان می توانند از این نهالستان استفاده کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: همچنین مجموعه تحقیقاتی ایستگاه جانوری استان، ایستگاه فراوری کود حیوانی و احداث موزه و رصد خانه از دیگر برنامه های در دستور کار برای توسعه این مجتمع تفریحی و تحقیقاتی است.

احمدوند همچنین احداث مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی چهارده معصوم خرم آباد را یکی از اقدامات ارزشمند استاندار لرستان برای مقابله با پدیده ریزگردها عنوان کرد و گفت: احداث این مرکز که برای هر پژوهشگری حیرت انگیز است.

وی افزود: 200 هزار اصله درخت در این مرکز با آبیاری قطره چکانی کاشته شده و 30 هزار متر مربع فضای پیک نیکی در آن ایجاد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه رصد خانه در این مرکز در حال احداث است که می تواند دانشجویان زیادی را به آنجا بکشاند، ادامه داد: در حال حاضر روزانه 200 تا 300 خانوار به صورت رایگان از باغ وحش مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی چهارده معصوم(ع) خرم آباد بازدید می کنند.