کره شمالی آماده تعلیق غنی سازی اورانیوم و همکاری با آژانس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، واشنگتن امروز چهارشنبه با اعلام این مطلب از آمادگی کره شمالی برای توقف برنامه هسته ای اش استقبال کرد.



بر اساس این گزارش، دولت کره شمالی آماده متوقف کردن غنی سازی اورانیوم و رآکتورهای نیروگاه هسته ای یانگ بوین است.

گفته می شود این تصمیم در پی توافق پیونگ یانگ و واشنگتن برای ارسال 240 هزار تن مواد غذایی به این کشور گرفته شده است.