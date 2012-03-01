محمد اسماعیل همدانی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر قرار است که این رشته به صورت یک طرح در دانشگاه‌ها مطرح شود نمی‌توان بدون مطالعه و آگاهی به جزئیات و تعیین مشخصات آن، موافقت یا نظر مخالف را با صراحت داد.

وی با اشاره به اینکه موافق کلیات طرح راه‌‌اندازی رشته مهارت‌های کاندیدایی در دانشگاه‌ها هستم، بیان داشت: اگر بتوانیم در تمام رشته‌های وابسته به علوم انسانی، مهارت‌های اجتماعی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دانشجویان آموزش داده شود یا در قالب یک رشته، کارگاه یا دوره کوتاه‌مدت باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه موافق کلیات طرح راه‌‌اندازی رشته مهارت‌های کاندیدایی در دانشگاه‌ها هستم، تصریح کرد: از دو ماه پیش کارگاهی به منظور مشارکت همگانی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد و در قالب کرسی‌های آزاد اندیش و نشریات روی محورهای مختلف بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: از سالیان گذشته تاکنون حوزه و دانشگاه دو رکن اصلی نهاد رهبری محسوب می‌شدند که هرچه پیش می‌رویم، نقش دانشگاه‌ها در این مسیر پررنگ‌تر شده است.

همدانی گلشن با اشاره به اینکه دانشگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و همین امر بر اهمیت آنها در انتخابات صحه می‌گذارد، اضافه کرد: دانشگاه در زمینه‌های مختلفی از جمله جنگ نرم، جهاد علمی و کمک به رفع مشکلات کشور جایگاه ویژه و نقش موثری داشته است.

وی تاکید کرد: اساتید و دانشجویان همپای سایر اعضا و گروه‌های جامعه در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در صحنه حضور پررنگی دارند و با حضور خود مشت محکمی بر دهان مستکبران می‌زنند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: دانشگاهیان سعی کردند که قوی‌تر از گذشته پشت سر ولایت حرکت کنند و در طی کردن این مسیر پیشرو باشند.