به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل برای اولین بار یکی از شبکه‌های ماهواره ای فارسی زبان با اجرای مسابقات رقص، آواز و پخش فیلم های خصوصی اقدام به جذب جوانان و مخاطب برای تبلیغات خود کرد. مدیران این شبکه مدعیند افراد با ارسال فیلم های خانوادگی به ویژه مراسم خواستگاری و عروسی خود می توانند هزار دلار دریافت کنند. در این میان برخی افراد ساده لوح در دام افتاده اند و برای دریافت پول فیلم های خانوادگی را به دفتر این شبکه ارسال کرده اند اما نه تنها پولی به آنها پرداخت نشده بلکه عواقب آن زندگی خانوادگیشان را دچار مشکلات مختلفی کرده است.

این در حالی است که پلیس ارسال فیلم به شبکه های ماهواره ای را جرم می داند، آرش سیفی قاضی و جرم شناس در مورد ارسال فیلم خصوصی برای شبکه های ماهواره ای به مهر می گوید: ارسال فیلم خانوادگی به ماهواره ها از نظر قانون جرم نیست اما اگر در فیلمی موارد غیر اخلاقی از جمله باز بودن لباس یا مو وجود داشته باشد می توان با متخلفان برابر قانون برخورد کرد. جزئیات این گزارش در لینک مسابقات رقص و آواز

تجاوز به 11 دختر بچه توسط پیرمردی 63 ساله

جنایت سیاه 26 بهمن امسال همزمان با شکایت پدرو مادر نیلوفر کوچولو در کلانتری 20 مشهد فاش شد. آنها در شکایت خود گفتند: امروز مردی دخترمان را در خیابان ربوده و او را در بیابان های اطراف شهر مورد آزار و اذیت قرار داده است. مرد 63 ساله که به اتهام ربودن و آزار و اذیت دختر 9 ساله ای دستگیر شده بود در تازه ترین اعترافات خود به ربودن 11 دختر بچه دیگر اعتراف کرد. این26 بهمن امسال همزمان با شکایت پدرو مادر نیلوفر کوچولو در کلانتری 20 مشهد فاش شد. آنها در شکایت خود گفتند: امروز مردی دخترمان را در خیابان ربوده و او را در بیابان های اطراف شهر مورد آزار و اذیت قرار داده است.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی منکر هرگونه جرمی شد . در ادامه با دستور قاضی پرونده متهم با نیلوفر کوچولو روبه رو شد که دخترک با مشاهده مرد شیطان صفت از شدت ترس شروع به گریه کرد. در حالی که متهم دربازجوییها به ربودن و آزار و اذیت دخترک اعتراف کرده است ، تیم جنایی در جریان بررسیهای تخصصی خود ردپای روباه پیر را در چند پرونده کودک ربائی دیگر در شهر مشهد کشف کردند. جزئیات این خبر را در لینک جنایت سیاه بخوانید

جزئیات نقشه تفصیلی تهران

نقشه ای که می تواند از شهر فروشی جلوگیری کند. هرچند بسیاری از منتقدان معتقدند تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی و صدور پروانه ساختهای بی شمار در یک سال اخیر از تاثیر گذاری آن کاسته است. پس از تاخیرهای بسیار و گلایه کارشناسان شهری در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران پایتخت پس از 40 سال صاحب نقشه ای می شود که براساس آن شهروندان می توانند از آینده محل سکونت خود آگاه شوند .. هرچند بسیاری از منتقدان معتقدند تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی و صدور پروانه ساختهای بی شمار در یک سال اخیر از تاثیر گذاری آن کاسته است.

رانندگان مسن می توانند تاکسی خود را بستگان درجه یک خود واگذار کنند

تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه رانندگان مسن می‌توانند تاکسی خود را به بستگان خود منتقل کنند گفت: هیچ شرکت تاکسیرانی اجازه منع رانندگان تاکسی بالای 75 سال را ندارد مگر آنکه از لحاظ جسمی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بربا بیان اینکه رانندگان مسن می‌توانند تاکسی خود را به بستگان خود منتقل کنند گفت: هیچ شرکت تاکسیرانی اجازه منع رانندگان تاکسی بالای 75 سال را ندارد مگر آنکه از لحاظ جسمی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.

تکرار مرگ دانش آموزان