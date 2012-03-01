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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

عرب کنگان در گفتگو با مهر:

84 درصد از تعهدات اشتغال سیستان و بلوچستان محقق شد

84 درصد از تعهدات اشتغال سیستان و بلوچستان محقق شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 84 درصد از تعهد اشتغال استان محقق شده است.

محمد عرب کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در همین راستا از محل طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زود بازده و کار آفرین تاکنون 14 هزار و 30 طرح به مبلغ  پنج هزار و334 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: از محل اجرای طرح مشاغل خانگی نیز تاکنون 23 هزار و844 طرح به مبلغ 95 هزار و376 میلیون ریال جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند که تعداد شش هزار و217 طرح به مبلغ 260 هزار و23 میلیون ریال توسط بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: اشتغال ایجاد شده از محل تعهد اشتغال سال 1390 است و تاکنون بیش از 49 هزار شغل در سامانه رصد ثبت شده است.

کد مطلب 1547729

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