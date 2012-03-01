84 درصد از تعهدات اشتغال سیستان و بلوچستان محقق شد

محمد عرب کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در همین راستا از محل طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زود بازده و کار آفرین تاکنون 14 هزار و 30 طرح به مبلغ پنج هزار و334 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: از محل اجرای طرح مشاغل خانگی نیز تاکنون 23 هزار و844 طرح به مبلغ 95 هزار و376 میلیون ریال جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند که تعداد شش هزار و217 طرح به مبلغ 260 هزار و23 میلیون ریال توسط بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.