نوع نگرش به مرزهاي كرمانشاه بايد غير امنيتي و غير نظامي شود تا زمينه هاي توسعه فراهم آيد

دكتر حشمت الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به سخنان استاندار كرمانشاه مبني بر وجود 310 هزار هكتار اراضي آلوده به مين در استان كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در كرمانشاه ، گفت: در جنگ هاي كلاسيك دو طرف جنگ اقدام به مين گذاري مي كنند اما جنگ ما حالت كلاسيك نداشت لذا بعد از پايان جنگ دو طرف نقشه ميادين مين گذاري شده را رد و بدل كردند اما اين نقشه ها هم شامل همه مين ها نشد.

وي افزود: در منطقه كرمانشاه و به طور كلي در جنگ علاوه بر ايران و عراق گروههاي معارض نيز اقدام به مين گذاري كرده اند و اكنون بخش عمده اي از اين ميادين ناشناخته است و پيگيري هاي جديد را مي طلبد.

فلاحت پيشه با اشاره به پيگيري خود و ديگر نمايندگان استان كرمانشاه براي اين مساله گفت: دستور كار مين روبي مين هاي زمان جنگ به وزارت كشور سپرده شده و ما نيز از وزارت كشور توقع داريم كه اين كار را تسريع بدهد اما متاسفانه هنوز پيگيريهاي ما در وزارت كشور نتيجه نداده است.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود: خواسته ما از شوراي عالي امنيت ملي اين است كه نگرش به مرزهاي كرمانشاه بايد غير امنيتي و غير نظامي شود و با يك درجه تنزل بايد نگرش انتظامي به مرزهاي استان كرمانشاه داشت.

وي تصريح كرد: اگر نگرش امنيتي از مرزهاي كرمانشاه و به طور كلي از اين استان برداشته شود، زمينه براي توسعه اقتصادي منطقه فراهم خواهد شد و همچنين با ايجاد فضاي مساعد اقتصادي براي مردم روستاها و شهرهاي مرزي امنيت آن مناطق نيز بالاتر خواهد رفت و از توطئه نفوذ دشمنان نيز به وسيله همين مردم مي توانيم جلوگيري كنيم.

فلاحت پيشه تاكيد كرد: براي پاكسازي ميادين شناخته شده همين در استان كرمانشاه هنوز خبري به ما داده نشده است و به نظر من مي رسد اين مساله هنوز در اولويت نيست.