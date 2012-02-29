سلامت مردان بیشتر از زنان در معرض خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم صادق‌زاده شامگاه چهارشنبه در همایش هفته ملی سلامت مردان در پارس‌آباد عادات غلط از قبیل مصرف دخانیات، الکل، اعتیاد و استرس شغلی را از جمله تهدیدها و علل این مهم عنوان کرد.

وی با اشاره به نامگذاری هفته ملی سلامت مردان ایرانی اضافه کرد: این هفته فرصت مغتنمی برای تاکید بر نقش و جایگاه کلیدی مردان در حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه و پرداختن به اولویتهای سلامت مردان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پارس‌آباد تغذیه سالم را در سلامت جسم بسیار اثر بخش عنوان کرد و افزود: مصرف مواد غذایی مناسب و پرهیز از غذاهای متفرقه از ابتلای انسان به انواع بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.

وی نقش ورزش در تامین سلامت روح و روان را یادآور شد و متذکر شد: عدم تحرک و ورزش نکردن زمینه را برای بروز بسیاری از امراض از جمله فشار خون، پوکی استخوان و چربی خون مهیا می‌کند.

صادق‌زاده سلامت روان را در پویایی و نشاط فردی و اجتماعی موثر خواند و تصریح کرد: توانایی انجام کار در امور محوله، عشق ورزیدن به دیگران، انعطاف‌پذیری، توانایی دوست داشتن و برقراری ارتباط سالم و کمک به همنوعان از جمله معیارهای سلامت روان است.

گفتنی است در این همایش تعدادی از پزشکان متخصص و فوق تخصص در سخنانی، علائم و راه‌های پیشگیری و درمان برخی از بیماریهای شایع بین مردان را تشریح کردند.

