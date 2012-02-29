گفتمان مبارزه با فساد در دولت دهم ضعیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فولادگر عصر چهارشنبه در مناظره انتخاباتی در حوزه علمیه صدر خواجو در پاسخ به این سوال که تامین هزینه‌های تبلیغاتی شما از کجا بوده و رابطه جبهه متحد اصولگرایی و تفکر شما درباره صاحبان قدرت و ثروت و به ویژه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی چیست، اظهار داشت: من تنها از سوی جبهه متحد اصولگرایان حمایت می‌شوم و باید بگویم که نحوه تأمین منابع مالی یک کاندیدا در انتخابات از مشکلات انتخاباتی کشور است که برای حل آن باید نظام حزبی درستی در کشور داشته باشیم و منابع مالی احزاب مشخص و هزینه تبلیغاتی شفاف باشد.

وی افزود: باید برای احزاب، یارانه و منابع مالی تعریف کنیم که در صورت عدم شفاف سازی در این رابطه، کاندیداها به هر وسیله‌ای برای تأمین منابع مالی خود متوسل می‌شوند.

نماینده مجلس شورای اسلامی و نامزد شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس در جواب این سوال که از مهم‌ترین اتفاقات اخیر انقلاب، فتنه سال 1388 بود، موضع صریح شما درباره عاملان و ساکتین فتنه چیست، گفت: بحث فتنه، ریشه در تفکراتی دارد که در سال‌های 1370 در دولت سازندگی و توسط عده‌ای از جریان فکری چپ تجدیدنظر طلب ایجاد شد که بعدها حلقه کیان را تشکیل دادند.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب در فرمایشاتشان اشاره کردند که اگر با عوامل فتنه سال 1378 برخورد شده بود این اتفاق نمی‌افتاد.

فولادگر در پاسخ به سوالی مبنی بر مدل حکومتی کارآمد از دیدگاه شما چیست، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی متعهد به نظام ولایتی هستیم و مدل حکومتی که در همه‌پرسی سال1358 به رای مردم گذاشته شد مبنای حکومت را ولایت فقیه که منبعث از ولایت رسول (ص) و امام است و ما نیز پیرو این اصل هستیم.

وی با بیان اینکه در امور حکومتی اعتقاد بر این است که اختیار فقیه همان اختیار پیامبر (ص) و امام (ع) است، اظهار داشت: با این تفاوت که امام معصوم(ع) ولایت تکمیلی دارد، اما فقیه چنین اختیاری ندارد و در سال 1368 ولایت مطلقه فقیه به صراحت در قانون اساسی آورده شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه در زمینه تلاش جهت تصویب قانون نظارت بر نمایندگان که مورد تاکید رهبری بود آیا شما جز مخالفان این طرح بودید، تصریح کرد: در مجلس هفتم که از نظر نیروی اصولگرایی قوی بود، طرحی با عنوان رسیدگی به اموال مسئولان مطرح شد که در شورای نگهبان تایید نشد؛ طرح ادامه پیدا کرد و به شورای نگهبان رفت و با بیان برخی ایرادات شورای نگهبان به این طرح، این ایرادات رفع شد.

وی در جواب این سوال که آیا شما تفاوتی میان دولت های نهم و دهم با یکدیگر می بینید، بیان داشت: معتقدم که گفتمان دولت دهم نسبت به دولت نهم تغییر کرده است، گفتمان اصول‌گرایی، گفتمان زنده در جامعه است و در دولت دهم همکاران رئیس جمهور از حلقه اولیه کنار زده شد و فلسفه تشکیل جبهه پایداری نیز همین بود.

وی تصریح کرد: گفتمان رئیس جمهور در نهمین دوره ریاست جمهوری بر مبنای مبارزه با فساد و باندهای قدرت و ثروت و بازگشت به ارزش‌های اصیل انقلاب شکل گرفت که در دوره دهم این گفتمان ضعیف شد و سبب گردید که انتقادات نسبت به دولت بیشتر شود.