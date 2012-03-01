نیروهای آتش نشانی محلات در چهارشنبه آخر سال در آمادگی کامل هستند

محمود فلفلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، با بیان اینکه نیروهای ایستگاه آتش نشانی محلات به منظور جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال آماده هستند، افزود: امسال خودروها و نیروهای آتش نشان محلات در قالب چهار گروه تقسیم و در سطح شهرستان پخش خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر آتش نشانان رسمی، از نیروهای داوطلب آتش نشانی هم در آخرین چهارشنبه سال استفاده می شود.

فلفلی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری شهرستان محلات به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، لاستیک ها و شاخه های درختان از سطح شهر جمع آوری می شود.

وی بیان کرد: امکاناتی همچون شیر آب و کپسول اطفای حریق نیز در معابر شلوغ و پر تردد شهر پیش بینی شده تا در صورت وقوع حادثه و رسیدن ماموران اقدامات اولیه انجام گیرد.

فلفلی از مردم خواست با رعایت موارد گوشزد شده از طرف این واحد از بروز اتفاقات ناگوار در چهارشنبه آخر سال جلوگیری کنند.