  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۸

نورالهی به مهر گفت:

14 نفر از داوطلبین مجلس نهم در استان مرکزی انصراف دادند

14 نفر از داوطلبین مجلس نهم در استان مرکزی انصراف دادند

اراک- خبرگزاری مهر: رئیس هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت: از زمان اعلان رسمی تعداد نامزدهای انتخابات مجلس نهم تاکنون 14 نامزد انتخاباتی در این استان انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کرده اند.

حجت الاسلام رضا نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام انصراف 14 نامزد انتخاباتی در استان مرکزی، افزود: با اعلام این تعدادانصرافی از کانیدیداتوری مجلس، تعداد نامزدهای مجلس نهم در استان مرکزی به 75 نفررسید.

وی گفت: در حوزه انتخابیه اراک، قاسم قزل ارسلان و در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان شش نفر به نام های ولی الله بیاتی، ابراهیم فراهانی، محمد دستجانی فراهانی، سیامک کمال آبادی، غلامحسین محبی و عبدالحسین تفرشی کهکی انصراف خود را اعلام کردند.

وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه خمین نیز دو نفر به نام های شهرام شاه محمدی و حسین طاهری انصراف دادند.

رئیس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه شازند محمود عالیخانی و ابراهیم نبئی نیز انصراف دادند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان، داود محمدامینی، محمد جلالی و سعیدرضا مسیحا رسما انصراف خود را اعلام کردند.

هم اکنون 75 نامزد انتخاباتی در حال رقابت هستند که از میان آنها و در شش حوزه انتخاباتی جمعا هفت نفر به صندلی بهارستان تکیه می زنند.
کد مطلب 1547742

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها