14 نفر از داوطلبین مجلس نهم در استان مرکزی انصراف دادند

حجت الاسلام رضا نوراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام انصراف 14 نامزد انتخاباتی در استان مرکزی، افزود: با اعلام این تعدادانصرافی از کانیدیداتوری مجلس، تعداد نامزدهای مجلس نهم در استان مرکزی به 75 نفررسید.

وی گفت: در حوزه انتخابیه اراک، قاسم قزل ارسلان و در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان شش نفر به نام های ولی الله بیاتی، ابراهیم فراهانی، محمد دستجانی فراهانی، سیامک کمال آبادی، غلامحسین محبی و عبدالحسین تفرشی کهکی انصراف خود را اعلام کردند.

وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه خمین نیز دو نفر به نام های شهرام شاه محمدی و حسین طاهری انصراف دادند.

رئیس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه شازند محمود عالیخانی و ابراهیم نبئی نیز انصراف دادند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان، داود محمدامینی، محمد جلالی و سعیدرضا مسیحا رسما انصراف خود را اعلام کردند.