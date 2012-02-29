مخالفت با جبهه پایداری مخالفت با اسلام اصیل است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصباح یزدی در همایش انتخاباتی جبهه پایداری که در مسجد جامع نارمک برگزار شد با بیان اینکه همه ما در خصوص انتخابات مجلس تکلیف مهمی بر دوش داریم گفت: مردم کشورمان باید ضمن حضور پرشور در انتخابات افراد صالح را برای حضور در مجلس انتخاب کنیم چرا که اگر بدانیم افراد صالح تری وجود دارند و به افراد بی صلاحیت رای دهیم باید پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری در ابتدا به عنوان بخشی از جریان اصولگرایی اعلام موجودیت کرد، گفت: هدف از تشکیل جبهه پایداری حفظ گفتمان اصیل انقلاب است چرا که بعد از رحلت امام خمینی(ره) در دوره هایی شعارهای اصیل انقلاب به محاق رفت و جریانهایی با فریب افکار عمومی بر مردم کشورمان سوار شدند و متاسفانه توانستند بخشی از مسیر اصلی انقلاب را به انحراف بکشانند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه رای مردم در سوم تیر 84 توانست گفتمان انقلاب اسلامی را احیا کند گفت: مردم در آن انتخابات شعارهایی را ترجیح دادند که در میان همه گفتمانها رای و بوی دیگری داشت و در ادامه هم شاهد بودیم در سال 88 مردم حماسه دیگری را تکرار کردند.

وی با اشاره به شکل گیری جریان انحرافی گفت: متاسفانه در 2 سال اخیر افکار انحرافی در مراکز قدرت نفوذ کرد و توانست در گفتمان انقلاب انحراف ایجاد کند. ما از ترس اینکه نیروهای خودی بعد از شکل گیری جریان انحرافی دچار دلسردگی نشوند اقدام به تاسیس جبهه پایداری کردیم.

مصباح یزدی افزود: بلند شدن پرچم جبهه پایداری برای این بود که پرچم فعلی دست افراد مسئله دار نیفتد. معتقدم جبهه پایداری با اعلام موجودیت خود هم پیروز به حساب می آید. چرا که هدف ما این بود که تنها خط میان انحراف و گفتمان انقلاب مشخص شود.

وی با اشاره به ویژگی جبهه پایداری گفت: یکی از ویژگی های جبهه پایداری این است که حزب نیست . اگر به ما اشکال می گیرند چرا یک گروه جدید تشکیل داده اید برای این است که فکر می کنند گروه یعنی حزب در حالی که اینگونه است.

مصباح یزدی تصریح کرد: اعضای حاضر در جبهه پایداری به هیچ شخصی به جز مقام معظم رهبری وابسته نیستند و به هیچ شخص و یا گروهی سرسپردگی ندارند و تنها بدنبال انجام تکلیف هستند نه زد و بندهای سیاسی و اقتصادی.

فرزند آیت الله مصباح یزدی در خصوص نگاه ایشان به جبهه پایداری گفت: این جبهه از ابتدا با حمایت آیت الله مصباح یزدی تاسیس شد و در مرحله های مختلف از حمایت های ایشان بهره برده است.

وی با اشاره به سخن آیت الله مصباح یزدی مبنی بر اینکه لیدر جبهه پایداری نیست افزود: برخی از این سخن اینگونه برداشت کردند که ایشان خط جبهه پایداری را قبول ندارد در حالی که جبهه پایداری اصلا حزب نیست که رهبری داشته باشد. آیت الله مصباح یزدی نقش رهبری جیهه پایداری را ندارد و فقط کمک فکری و هدایت می کنند.

مصباح یزدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه علت اصلی مخالف با گفتمان جبهه پایداری مخالفت با اسلام اصیل است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی برای تخریب جبهه پایداری تهمت های زیادی به ما زدند و حتی عنوان کردند که ما طرفدار جریان انحرافی هستیم و از سوی دیگر خباثت جریان انحرافی در چند روز اخیر به آنجا رسید که برای تخریب کاندیداها برخی اعضای جبهه پایداری را در لیست خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری منافعی ندارد که اگر لیست آن رای بیاورد یا نیاورد منافع اش از بین برود گفت: معتقدم ملت ما با داشتن تجارب گذشته راه خود را از بین تمام غبارهای ابهام پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه سخنی خطاب به برخی دوستان اصولگرا دارم گفت: جبهه پایداری در مقابل بداخلاقی ها پاسخ را با روش انها جواب نخواهد داد. سلاح اصلی ما در این نبرد نابرابر ، ایمان، دعا و بصیرت افزایی است.