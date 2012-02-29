در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه/ اولین واحد تولیدی طرح آمایش صنعت و معدن به بهره برداری رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: اولین واحد تولیدی طرح آمایش صنعت و معدن در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه به بهره برداری رسید.