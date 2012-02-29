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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۳:۵۶

در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه/

اولین واحد تولیدی طرح آمایش صنعت و معدن به بهره برداری رسید

اولین واحد تولیدی طرح آمایش صنعت و معدن به بهره برداری رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: اولین واحد تولیدی طرح آمایش صنعت و معدن در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه به بهره برداری رسید.

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری واحد تولیدی تیراژه پارسیان 20 میلیارد ریال است.

وی گفت: 50 درصد از این میزان سرمایه گذاری توسط بانک صنعت و معدن از طریق تسهیلات اعطایی تامین شده است.

وی افزود: این واحد تولیدی برای 30 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این واحد تولیدی سازه های پیش ساخته و پیچ و مهره تولید می کند.

وی گفت: این مجموعه تولیدی در زمینی با گستره هزار متر مربع در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه مستقر است.

وی افزود: این واحد تولیدی در حال حاضر توان تولید ماهیانه 250 تن سازه های فلزی با اتصالات جوشی و پیچ و مهره ای را دارد.

کد مطلب 1547750

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