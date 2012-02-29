پوستر تبلیغاتی نامزد رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بجنورد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پوستر توزیع شده شعار "همه بدانند فلانی هست" دیده می شود.

البته این تخلف به صورت پنهانی و با انداختن برگه های تبلیغاتی به داخل برخی از منازل در ساعات ابتدایی چهارشنبه شب و در زمانی که روشنایی کافی وجود ندارد صورت می گیرد.

از تاریخی که اسامی نامزدهای تایید نشده در خراسان شمالی اعلام شد این کاندیدای رد صلاحیت شده نهایت تلاش خود را برای گرفتن تاییدیه انجام داد، اما موفق به اخذ تایید صلاحیت خود از شورای نگهبان نشد.

فرد مورد نظر در پوسترهای تبلیغاتی خود با اشاره به حضور خود در دوره های قبلی مجلس و تاکید بر فعالیت های اجرایی صورت گرفته در آن دوران، ادعا کرده برای سازندگی به صحنه انتخابات قدم نهاده است.

خبرنگار مهر با مشاهده این تخلف در گفتگو با دبیر ستاد انتخابات استان و همچنین فرماندار حوزه انتخابیه بجنورد موضوع تایید این نامزد انتخاباتی را جویا شد، اما مسئولین یاد شده اعلام کردند که بر اساس آخرین اعلام نظر شورای نگهبان و وزارت کشور، هیچ کدام از کاندیداهای رد صلاحیت شده در خراسان شمالی احراز صلاحیت نشده اند.

فرماندار بجنورد با اطلاع از این موضوع، دستور بررسی توسط مامورین انتظامی وستاد امحاء را در جهت برخورد قانونی با تخلف صورت گرفته صادر کرد.