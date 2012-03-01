نشست سیاسی بسیجیان خورزان دامغان/ برگزاری طرح ابرار در مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر: فرمانده حوزه مقاومت بسیج الهادی در گردهمایی فرماندهان پایگاه ها و مسئولین صالحین حوزه مقاومت بسیج اصناف الهادی شاهرود گفت: انتخابات پیش رو امتحانی دیگر برای ملت ایران است.

سیدمحمود حسینی در این گردهمایی که بیش از30 نفر از فرماندهان پایگاه ها و مسئولین صالحین پایگاه ها و شورای حوزه الهادی در محل سالن اجتماعات بسیج اصناف حضور داشتند، افزود: مردم با حضور خود دشمنان انقلاب و نظام را ناامید می کنند و افرادی را به مجلس می فرستند که در تمام ابعاد اصلح باشند.

در پایان این گردهمایی فرماندهان پایگاه ها گزارشی از عملکرد خود ارائه نمودند.

انقلاب اسلامی از آغاز عدالت خواهی را آرمان خود قرار داد

کارشناس عقیدتی بسیج مهدیشهر در آخرین جلسه طرح ابرار حوزه کوثر مهدیشهر، گفت: انقلاب اسلامی تداوم حرکت انبیاست و از حکومت امام علی (ع) الگو گرفته و از همان آغاز، عدالت خواهی را آرمان خود قرار داده است.

سیده فاطمه پورهاشمی همچنین به جایگاه مجلس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: مجلس بالاترین منزلت و مقام را در مملکت دارد و محلی است که اکثر مسائل مهم کشور بی واسطه یا باواسطه به آن وابسته است.

بسیجیان نسبت به سرنوشت خود و جامعه حساس هستند

کارشناس ارشد سیاسی بسیج در نشست سیاسی بسیجیان گردان امام روح الله دامغان که در روستای خورزان این شهرستان برگزار شد، گفت: بسیجیان نسبت به سرنوشت خود و جامعه حساس هستند.

ابوتراب کاتبی با تبیین برنامه های جریان انحرافی، جریان فتنه و اصلاح طلبان پرداخت و از اهداف، برنامه ها و فعالیت های آنها در انتخابات اسفند ماه امسال پرده برداشت.

وی تصریح کرد: در طول 33 سال انقلاب اسلامی آن نهادی که در تمام مواقع و در همه جا حضور مستمر و فعالی داشته است، بسیج است.

کارگاه آموزش جنگ نرم بسیجیان گرمسار برگزار شد

به همت تربیت و آموزش سپاه ناحیه گرمسار و حوزه بنت الرسول گرمسار کارگاه آموزشی جنگ نرم خواهران بسیجی با حضور 250 نفر از بسیجیان در هیئت رزمندگان اسلامی این شهر برگزار شد.

سرهنگ عباس مطهری فرمانده سپاه ناحیه گرمسار در این کارگاه آموزشی در تعریف عملیات روانی گفت:‌ عملیات روانی بر بستر حوزه های فرهنگی اجتماعی استوار است و هدف آن تأصیرگذاری بر روحیه و تفکر مخاطبین می باشد.

نماینده اصلح کسی است که انقلابی باشد

کارشناس عقیدتی بسیج گرمسار در جلسه طرح ابرار بسیجیان حوزه بنت الرسول گرمسار، گفت: نماینده اصلح کسی است که انقلابی بوده و اعتقاد راسخ به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشته باشد.

فخرالسادات طباطبایی افزود: جمهوری اسلامی در طول حیات پرخیر و برکت خویش بیش از 30 انتخابات را با بالاترین ضریب مشارکت سیاسی مردم نسبت به کشورهای دیگر برگزار کرده است و هریک از انتخابات از اهمیت و حساسی خاصی برخوردار بوده است.

وی در پایان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: حضور در انتخابات برای مردم یک فرضیه سیاسی و دینی است.

ولایت فقیه در نظام اسلامی نقش محوری و کلیدی دارد

کارشناس سیاسی بسیج در نشست روشنگری خواهران بسیج پایگاه بنت الرسول گرمسار که در این پایگاه برگزار شد اظهار داشت: ولایت فقیه در نظام اسلامی نقش محوری و کلیدی دارد.

خدیجه نظری در این نشست که با حضور 40 نفر از خواهران بسیجی برگزار شد گفت: رهبری در نظام اسلامی هدایتگر جامعه است و نظام اسلامی را در دریای پرتلاطم کنونی مدیریت نموده و به عزت رسانده است.

وی با بیان نقش مردم ایران اسلامی در پشتیبانی از انقلاب افزود: اطاعت پذیری مردم با بصیر ایران اسلامی در تمامی عرصه ها، بسیاری از دسیسه های دشمنان را خنثی کرده و موجب رشد انقلاب اسلامی ایران شده است.

هم اندیشی سرگروه های تربیتی صالحین برگزار شد

جلسه هم اندیشی سرگروه های صالحین پایگاههای حوزه فدک در سالن اجتماعات این حوزه برگزار شد.

مسئول بسیج خواهران میامی با اعلام این خبر افزود: این جلسات به صورت فصلی و برای بررسی مسایل و مشکلات حلقه های تربیتی صالحین پایگاه ها به صورت متمرکز در محل حوزه برگزار می شود.

نسرین تاجیان در ادامه اظهار داشت: به دلیل اینکه سرگروه های تربیتی پایگاه ها ارتباط نزدیکی با بسیجیان و حلقه های صالحین دارند و بیشتر از مسائل و مشکلات آنها آگاهند، این جلسات را به صورت متمرکز برگزار می کنیم تا مربیان و سرگروه ها ضمن بیان مسائل، در خصوص این مشکلات هم اندیشی کرده و راه حل ها را بیابند.

حضور در انتخابات مشت محکمی به دهان کشورهای غربی است

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان، در نشست سیاسی که به همت پایگاه حضرت مریم (س) حوزه حضرت خدیجه (س) در حسینیه شهدا سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، اظهار داشت:‌ باید در انتخابات حضور داشته باشیم تا مشت محکمی به دهان استکبار بزنیم.

زهره درزی حرفه افزود: حضور در انتخابات بدین معنی است که ملت براى خود حق و توان تصمیم‏گیرى قائل است و می خواهد در آینده ‏ کشور اثر بگذارد و مسئولان کشور و مدیران اصلى کشور را انتخاب کند.

وی در پایان گفت: هر چه این مجلس قویتر ،معتبرتر، پایدارتر، بصیرتر و بیناتر باشد، آینده‏ى کشور بیشتر تضمین شده است.

مهمترین مشکل از صدر اسلام تا کنون، عدم معرفت به امام است

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه سمنان، در نشست فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین مشکل از صدر اسلام تا کنون، عدم معرفت به امام و رهبر است.

حجت الاسلام محمدتقی خیری گنجی افزود: اقتدار و پیروزی اسلام، سعادت و کرامت انسان را در پی دارد و عظمت و سربلندی امت اسلام در سایه نعمت ولایت فقیه تضمین می شود.

وی تأکید کرد: ستون بزرگ خیمه اسلام و انقلاب اسلامی و بزرگترین عامل پیروزی این امت و شکست و ذلت دشمنان همانا ولایت فقیه است.