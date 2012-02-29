تأمین امنیت روانی و اجتماعی خواسته‌ به حق زنان است

به گزارش خبرنگار مهر ، عشرت شایق شامگاه روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از بانوان تبریزی افزود: زنان ایرانی اسلامی نه بدنبال جنس ستیزی هستند و نه جنس گریزی، بلکه تلاش دارند به دور از جنجال و هیاهو با اعتدال و صلابت در راه رسیدن به اهداف متعالی گام بردارند و از مسئولان نیز این انتظار را دارند که به مسائل زنان تخصصی تر و کارشناسی‌تر نگاه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ارزش‌گذاری به تولیدات خانگی زنان شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: در صورت تحقق این امر جهش قابل توجهی در رشد ناخالص ملی و اجرای عدالت صورت می گیرد که می تواند منشاء تحولات مثبت در اقتصاد کشور باشد.

نماینده مردم تبریز در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تقویت تعاونی های زنان، مساعدت در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی زنان و همچنین تسهیل در پرداخت وام بانکی به زنان کارآفرین را خواستار شد و اظهار داشت: حمایت موثر از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان می‌تواند باعث ارتقاء سطح توانمندی‌ زنان و بروز خلاقیت در میان آنان شود.

وی فراهم نمودن امکانات برای یک زندگی آبرومندانه را حق هر خانواده ایرانی دانست و افزود: تأمین امنیت روانی و اجتماعی زنان، یکی از خواسته‌ های به حق این قشر از جامعه می باشد و هر چه امنیت زنان در سطح جامعه بیشتر شود به همان نسبت نقش آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افزایش خواهد یافت.

دبیر جامعه زینب (س) توجه به گسترش امکانات فرهنگی و ورزشی بانوان، ایجاد تسهیلات بیشتر برای انتقال دختران دانشجو به شهر محل سکونت خانواده و یا نزدیکترین شهر، تربیت نیروهای متخصص زن جهت فعالیت در امور مربوط به زنان جامعه و تامین مسکن زنان سرپرست خانوار را از برنامه های خود در صورت موفقیت در انتخابات مجلس نهم اعلام کرد و افزود: حمایت از زنان مخترع و مبتکر، زنان فرهیخته و فارغ التحصیلان دانشگاه و حوزه از برنامه هایی خواهد بود که قطعا نمایندگان زن در مجلس نهم آن ها را پیگیری خواهند نمود.

