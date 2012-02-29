جبهه متحد اصولگرایان به اعتبار ذخائر معنوی جامعتین اقبال بیشتری دارد

حسین آذین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جبهه متحد اصولگرایان از لحاظ نسب به جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت مبارز باز می گردد که این دو جامعه قطب‌های مهمی در بین روحانیون نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند، اظهار داشت: از آن جایی که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم از ابتدای انقلاب حضوری فعال و همیشه در صحنه داشتند، بنابراین جبهه متحد اصولگرایان از ابتدای تشکیل جهت گیری‌های سیاسی و انقلابی‌اش را بر اساس اشاره‌هایی که این دو جامعه داشتند، پایه ریزی کردند.

وی افزود: حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی در بیانیه‌ای مشترک جبهه متحد اصولگرایان را تایید کردند و کاندیداهای داخل در این جبهه را در سراسر کشور مورد حمایت خود قرار دادند.

نائب رئیس جبهه متحد اصولگرایان در استان اصفهان تصریح کرد: مردم با اتکا به این دو بزرگوار می‌توانند رهنمود خوبی برای انتخاب نمایندگان اصلح داشته باشند و ملت ایران در صورت تمایل به نظر آنها مراجعه کنند.

وی در پاسخ به سوال که با توجه به لیست‌های متعدد اصولگرایی پیش بینی می‌کنید، مردم به کدام لیست اقبال بیشتری داشته باشند، گفت: به نظر می‌رسد جبهه متحد اصولگرایان به اعتبار عقبه ارزشمند و ذخائر معنوی جامعتین اقبال مردمی بیشتری داشته باشد.

آذین در مورد ارزیابی‌اش از میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه گفت: پیش بینی می‌شود در این دوره از انتخابات مشارکت 60 تا 70 درصدی را شاهد باشیم و در استان اصفهان نیز همپای کشور این حضور حماسی رقم می‌خورد.

وی در پایان یادآور شد: جبهه متحد اصولگرایان استان اصفهان در حوزه‌های شاهین‌شهر، برخوار و میمه، و نیز مبارکه و گلپایگان به دلیل رقابت نزدیک بین دو کاندیدای مورد تایید جبهه متحد و نیز کسب آرا مساوی در هیئت اجرایی جبهه متحد استان سکوت کرده است.

