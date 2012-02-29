افزایش کاذب بازار مسکن در مازندران شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رحیمی ‌نژاد شامگاه چهارشنبه در همایش هم اندیشی بانک مسکن، انبوه سازان و مشاوران املاک در آمل افزود: در سایه همت دولتمردان با ارائه تسهیلات کم ‌بهره، دراز مدت و ‌واگذاری اراضی 99 ساله به قشرهای محروم جامعه که نقش زیادی در افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی را داشت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در بازار کاملا کنترل شده است.



وی بر لزوم رعایت قاعده عرضه و تقاضا در سیستم نظام بانکی تاکید کرد و بیان داشت:‌ این دو مقوله سبب شد تا حدودی قیمت فروش مسکن کنترل و به نرخ واقعی‌ دست یابد.



مدیرشعب بانک مسکن مازندران، تراکم سازی واحدهای مسکونی در مازندران را با توجه به کمبود زمین در این استان به انبوه سازان توصیه کرد و گفت: ساخت واحدهای با کیفیت و مقاوم از خواسته های اصلی مشتریان بوده که انبوه سازان باید به آن توجه جدی داشته باشند.

وی افزود:این مقدار تسهیلات از زمان اجرای این طرح تاکنون برای ساخت و خرید تعدادی واحدهای مسکونی در استان در نظر گرفته شده است.