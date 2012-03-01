نخستین اتاق فکر مسکن کشور در آمل تشکیل شد

غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتاق فکر مسکن آمل با حضور نماینده های سردفترداران، مشاوران املاک، انبوه سازان و بانک مسکن در آمل تشکیل شد.



وی افزود: اتاق فکر مسکن در آمل در حاشیه نخستین همایش هم اندیشی بانک مسکن، انبوه سازان و مشاوران املاک شهرستان آمل با موافقت همه اعضا تشکیل شد.



رئیس مجمع امور صنفی آمل، تشکیل اتاق فکر مسکن در این شهرستان را در راستای بهبود بخشیدن به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمتعارف توسط برخی فعالان ساختمانی و انبوه ساز، تسهیل در امر پرداخت به موقع و رفع موانع تسهیلات در بخش ساخت و ساز اعلام کرد.



حمیدی اضافه کرد: حضور نمایندگان مشاوران املاک مسکن و هوشیاری آنان در این بخش می تواند از مشکلاتی که برخی فروشندگان سودجو به خریداران به وجود می آورند با درایت متصدیان مشاوران املاک پیشگیری خواهد شد.



وی یادآور شد: هم اکنون در آمل حدود 320 مشاور املاک مسکن فعال بوده که همه این تعداد دارای کد رهگیری هستند.