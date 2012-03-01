افزایش تعداد گروه های خونی به 32/اثبات خطا در معرفی ذرات سریعتر از نور

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "اوبایاشی" اعلام کرد امیدوار است بتواند تا سال 2050 بهره برداری از آسانسور فضایی خود را آغاز کند.

آسانسور فضایی از نوارهای کربنی

این آسانسور که قرار است با استفاده از نوارهای نانوکربنی ساخته شده و می تواند تا یک چهارم مسیر زمین تا ماه منبسط شده و بالا برود. طرح اصلی این است که وزنه تعادلی در انتهای این آسانسور 96 هزار کیلومتری کل ساختار را که به پایگاه بر روی زمین متصل است، ثابت نگه دارد.

به این شکل مسافران می توانند با استفاده از خودروهایی ویژه از سطح زمین به ایستگاهی مسکونی تحقیقاتی در ارتفاع 36 هزار کیلومتری سفر کنند، سرعت این خودرو 200 کیلومتر بر ساعت خواهد بود و مسافران با این سرعت یک هفته در راه خواهند بود. اوبایاشی امیدوار است در سال 2050 این آسانسور بتواند 30 مسافر را، شاید با کمک گرفتن از موتورهای مغناطیسی خطی، به همراه خود به فضا ببرد.

دردسرهای علمی اتصال نادرست کابل

گزارش جدید فیزیکدانان گرن ساسو در سرن نشان داد اتصال نادرست کابل فیبر نوری که دستگاه GPS را به یک رایانه متصل می کرد عامل اصلی مشاهده حرکت سریعتر از نور نوترینوها بوده است. ادعای سال گذشته فیزیکدانان مبنی بر کشف ذرات سریعتر از نور کل جهان را در بهت فروبرده و نظریه نسبیت خاص انیشتین را به چالش کشید. اما در گزارشی که فیزیکدانان سرن در نشریه Science Insider منتشر کرده اند ادعا شده که اتصال نادرست کابلی که سیستم GPS را به یک رایانه وصل می کرده باعث بروز خطا در خواندن اطلاعات به دست آمده از این آزمایش شده است.

نظریه نسبیت خاص انیشتین که در سال 1905 ارائه شده است می گوید در شرایط خلاء هیچ پدیده ای قادر نیست که با سرعتی بالاتر از سرعت نور حرکت کند. این نظریه پس از انجام آزمایشی توسط فیزیکدانان شورای تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) و لابراتوارهای "گرن ساسو" در موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا و با استفاده از دستگاه آشکارساز "اپرا" انجام گرفت، به چالش کشیده شد.

کشف دو گروه خونی جدید

محققان دانشگاه ورمونت موفق به کشف دو پروتئین جدید در سلولهای قرمز خون شدند که می تواند وجود دو نوع جدید از گروه خونی قابل آزمایش را به اثبات برساند. نکته جالب توجه درباره کشف جدید این است که این دو نوع جدید گروه خونی می تواند تعداد کلی گروه های خونی شناخته شده را به 32 برساند. در واقع به جز گروه های A، B، AB و O گروه های خونی دیگری نیز وجود دارند که به نسبت این چهار گروه کمیاب ترند و معمولا نام افرادی را به خود می گیرند که در بدن آنها جاری بوده و سپس کشف شده اند.

این گروه های خونی نادر از قبیل گروه های "جونیور" یا "لانگریز" به واسطه وجود گروه های ویژه از آنتی ژنها شناسایی می شوند و بسیاری از آنها از قبیل گروه های خونی Kell و MNS با گروه های خونی A یا O همخوانی و سازگاری دارند.

25 واژه که خردسالان باید بدانند

گروهی از زبانشناسان آمریکایی با کشف اینکه هر کودک دو ساله باید 25 واژه مشخص را بداند دریافتند که با انجام یک تست ساده در مدت 10 دقیقه می توان فهمید که آیا این کودک در دوران نوجوانی دچار مشکل یادگیری زبان خواهد شد یا خیر.

پژوهشگران کالج "برین ماور" در پنسیلوانیا فهرستی از 310 واژه را تهیه کردند و از والدین خواستند که هر واژه ای که از کودک خود می شنوند (حتی اگر تلفظ آن اشتباه باشد و یا در بافت متفاوتی از معنی واقعی اش استفاده شود) را در این فهرست علامت بزنند.

در کل واژگانی که یک کودک در سن دو سالگی می تواند تلفظ کند بین 70 تا 225 واژه است اما از این تعداد، 25 واژه مامان، بابا، سلام، اسباب بازی، سگ، گربه، بچه، شیر، آب میوه، توپ، بله، نه، دماغ، چشم، موز، بیسکوئیت، ماشین، گرم، مرسی، حمام، کفش، کلاه، کتاب، بیشتر و خداحافظ را باید بداند.

ثبت پرتره ستاره ای درحال مرگ

ناسا با کمک تصویر جدیدی که تلسکوپ هابل از یک منظومه دوتایی گرفته است پیش بینی کرد که ستاره بزرگتر این منظومه در آینده ای نزدیک می میرد و به یک ابرنواختر تبدیل می شود.منظومه ستاره ای دوتایی "اتا- حمال" (Eta Carinae) در دهه های نخست قرن نوزدهم نورانی و نورانی تر شد تا اینکه در آوریل 1843 پس از ستاره شباهنگ یا ستاره کاروان کش که تقریبا هزار برابر به زمین نزدیکتر است به دومین جرم درخشان آسمان تبدیل شد.

در طول سالهای بعد، "اتا- حمال" به تدریج تار شد و از ابتدای قرن بیستم کاملا در برابر چشم غیرمسلح ناپدید شد، اما نور آن همچنان به تغییر خود ادامه می دهد و هنگامیکه دوباره در یک شب تاریک با چشم غیرمسلح دیده شود دیگر هرگز به درخشش 1843 خود باز نمی گردد.توده های عظیم ماده که یک و نیم قرن قبل از این منظومه به بیرون پرتاب شده اند با عنوان "سحابی آدمک" شناخته می شوند که از 1990 تاکنون به طور مرتب تحت رصد هابل بوده اند. تصویر جدیدی که هابل با "دوربین ACSHRC از "اتا- حمال" تهیه کرده است نشان می دهد که این ماده به روش متحدالشکلی از ستاره به بیرون پرتاب نمی شود بلکه به صورت یک شکل دمبلی فوران می کند.

دوربینی 41 مگاپیکسلی برای موبایل

شرکت نوکیا در کنگره جهانی موبایل از محصولی عجیب اما واقعی رونمایی کرد که شگفتی تحلیلگران و خبرنگاران بازار موبایل را برانگیخت. این مدل جدید که Nokia 808 PureView نام دارد، اولین تلفن همراهی است که به دوربینی مجهز است که 41 مگاپیکسل وضوح تصویر دارد. این تلفن همراه هوشمند که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسل است.

همچنین با این دوربین می توان در کیفیت full HD با سرعت 1080p فیلمبرداری کرد و با استفاده از عملکرد Nokia Rich Recording صدا را با کیفیت بالایی ضبط کرد. محصول جدید نوکیا برپایه سیستم عامل "سیمبیان بل" است و به پردازشگر تک هسته 1.3 گیگاهرتزی، 512 مگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی مجهز است و امکان افزایش حافظه آن با کارتهای "میکرو اس. دی" و "میکرو SDHC" وجود دارد.

زمین در خطر نابودی

کشف سیارکی به نام AG5 2011 که اخترشناسان احتمال می دهند در مسیر برخورد به زمین قرار داشته و ممکن است تا 28 سال دیگر با زمین برخورد کند، نگرانی های جدیدی را به وجود آورد. این سیارک با نام AG5 2011 می تواند تا سال 2040 کاملا در مسیر برخورد با زمین قرار بگیرد و در حال حاضر بسیاری از دانشمندان این سوال را مطرح کرده اند که چگونه می توان آن را از مسیر خود منحرف کرد؟

AG5 2011 که در اوایل سال گذشته کشف شده است هنوز برای اخترشناسان مرموز است، زیرا با وجود اینکه ابعاد این سیارک برای اخترشناسان آشکار شده است، اما امکان رصد دقیق این سیارک به واسطه مدار ناهنجاری که دارد امکان پذیر نیست. همین ویژگی پیش بینی اینکه سیارک در مسیر برخورد با زمین قرار دارد یا نه را دشوار ساخته است. در واقع اخترشناسان در تلاشند پیش از اینکه درباره این سیارک اظهار نظری کنند، دست کم دو مدار کامل آن را مشاهده کنند، با این همه نیاز به این بررسی دقیق گروهی دیگر از اخترشناسان را از شایعه پراکنی و داستان پردازی درباره برخورد سیارک به زمین در سال 2040 باز نداشته است. از جمله این داستانها، برخورد سیارک AG5 2011 با زمین در تاریخ پنجم فوریه 2040 است.