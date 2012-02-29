نخسنین مدرسه هوشمند لاریجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش لاریجان آمل شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای هوشمند سازی این مجتمع آموزشی که دارای استانداردهای ملی شامل فضای آموزشی، فضای پرورشی، امکانات مختلف دیجیتالی و سایت کامپیوتر و فناوری ارتباطات و اطلاعات بوده، بیش از 34 میلیون ریال هزینه شد.



محمد خاکپور افزود:لزوم تحول در نظام تعلیم و تربیت، فراهم ساختن زیر ساختها از جمله هوشمند سازی مدارس در شرایط کنونی ضروری است.



رئیس اداره آموزش و پرورش لاریجان آمل، دسترسی دانش آموزان به شبکه اینترانت ملی و امکان دریافت کارنامه و مشاهده نمرات در منزل ، نصب تخته هوشمند، ویدئو پروژکتور، دستگاه دی وی دی در کلاس درس، توسعه پژوهش و تحقیق به جای مشق از ویژگیهای مدارس هوشمند است.



خاکپور ادامه داد: در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش، مدیریت آموزش و پرورش لاریجان، فناوری اطلاعات را در اولویت کاری خود قرارداده است.



وی هوشمند سازی مدارس را موجب خلاقیت دانش آموزان، به روز آوری اطلاعات آنها و کمک به یادگیری ویاددهی در کلاس ذکر کرد.



بخش کوهستانی و محروم لاریجان آمل بیش از هزار و200 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.