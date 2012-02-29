فوتبال صنعت ساری مقابل پارسه تهران پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که شامگاه چهارشنبه در زمین فوتبال شهدا ساری برگزار شد، شاگردان فرشاد پیوس با ارائه فوتبالی هجومی و زیبا، میهمان تهرانی خود را شکست دادند و با یک پله صعود، به رده سیزدهم جدول رده بندی صعود کردند. نیمه اول این مسابقه بدون رد و بدل شدن گلی به ثمر رسید.



با آغاز نیمه دوم بازیکنان تیم میزبان حملات خود را افزایش دادند و در نهایت با گل دقیقه 55 مسلم رحیمی از حریف پیش افتادند.



پس از این گل باز بازیکنان تیم صنعت حملات خود را ادامه دادند اما نتوانستند بر تعداد گلهای خود اضافه کنند و این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید. نیمه اول این دیدار دستخوش یک اتفاق نادر در فوتبال بود.

در دقیقه 10 این دیدار برخورد محسن قهرمانی داور این دیدار با پیمان سیفی، بازیکن تیم فوتبال صنعت ساری، منجر به مصدومیت شدید قهرمانی شد که این مصدومیت منجر به تعویض داور وسط و ادامه داوری توسط داور چهارم شد.



تیم فوتبال صنعت ساری با کسب این پیروزی 18 امتیازی شد و با یک پله صعود خود را به رده سیزدهم جدول رده بندی گروه اول لیگ دسته اول فوتبال کشور رساند.



در دیگر دیدار نماینده فوتبال مازندران در این رقابتها، تیم فوتبال نساجی مازندران در هرمزگان با نتیجه یک بر صفر مغلوب آلومینیوم هرمزگان شد و با 28 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی گروه دوم سقوط کرد.



روز گذشته تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر در خانه با نتیجه دو بر یک از تیم استیل آذین سمان شکست خورده بود.