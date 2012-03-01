سردخانه 4100 تنی منطقه آزاد چابهار راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سردخانه که ظرفیت ترانزیت کالا از منطقه را افزایش می دهد، با اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال توسط سازمان منطقه آزاد چابهار احداث شد.

سردخانه چهار هزارو 100 تنی چابهار دارای سالن های سردخانه ای در دو طبقه همکف و زیرزمین است که این سالن ها در 24 اتاق مجزا تفکیک شده است.

از مجموع 24 اتاق سردخانه ای این مجموعه 20 سالن بالای صفر و چهار سالن زیر صفر طراحی شده است که مجهز به سیستم مونیتورینگ از راه دور و کنترل اتاق ها به صورت آنلاین، پست برق سردخانه شامل یک پست 20 کیلو ولت با پست توزیع هفت سلولی، مجهز به سیستم اعلام حریق، نصب اسپرینکلر حرارتی سیستم اطفا حریق، مجهز به سیستم صاعقه گیرو مجهز به منبع بتنی ذخیره آب است.

اجرای کلیه امور این سردخانه مطابق با آخرین استانداردهای ساختمان و تاسیسات ملی ایران است.

این سردخانه برای 15 نفر به صورت مستقیم و 40 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.

استفاده از انرژی خورشید برای شیرین سازی آب های شور در حال بررسی است

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان گفت: شرکت آبفای استان در نظر دارد تا در صورت موفقیت این طرح از انرژی لایزال خورشید به منظور شیرین سازی آب های دریای عمان در استان استفاده کند.

محمد رضا کرمی نژاد با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی در حال حاضر بیش از 30 درصد پیشرفت داشته است، افزود: در حال حاضر در دنیا با روش نمک زدایی از آب های شور به منظور دستیابی به آب شیرین اسفاده می شود که این روش نیاز به مصرف انرژی بسیار زیاد و استفاده از سوخت های فسیلی و یا برق دارد.

وی اظهار داشت: با استفاده از روش تقطیر بر اثر تبخیر آب توسط انرژی خورشید می توان به آب آشامیدنی با کیفیت بسیار مطلوب دست یافت که در استان سیستان و بلوچستان به دلیل کثرت روزهای آفتابی و انرژی خورشیدی رایگان این طرح در حال مطالعه و بررسی است.

وی گفت: با پایان یافتن این پروژه و در صورت حصول نتیجه و همچنین مقایسه اقتصادی روش های استحصال آب این طرح در آینده ای نزدیک وارد مدار اجرایی خواهد شد.

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان کیفیت آب استحصال شده در این طرح را نسبت به سایر طرح های مشابه بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود: هدایت و کنترل سیستم ها و همچنین عدم نیاز به پیش تصفیه برای آب ورودی یکی دیگر از مزیت های این طرح است.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان فعال منطقه ای شد

در گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در شهر اهواز برگزار شد، پس از ارائه طرح ها و اهداف اجرایی سال 91 تعدادی از دانشگاه های کشور به واسطه عملکرد خود در سال 1390 ،براساس اجرای طرح های مصوبه وزارت و برگزاری دوره های آموزشی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه سیستان وبلوچستان موفق به کسب عنوان مرکز مشاوره فعال منطقه ای شد.

این رتبه برای نخستین بار در دانشگاه اتفاق افتاده و با این دستاورد رتبه دانشگاه سیستان وبلوچستان در بین دانشگاههای کشور از مرتبه 64 به رتبه 25 در سال 90 و در بین دانشگاه های منطقه ای به مرتبه چهارم ارتقا یافت.

کشف بیش از 320 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

جانشین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ و با اقدامات اطلاعاتی با خبر شدند قاچاقچیان قصد دارند مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از شهرستان زابل به سایر نقاط کشور حمل کنند، لذا شناسایی و دستگیری قاچاقچیان را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ احمد طاهری گفت: ماموران مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان را زیر نظر قرار داده و موفق شدند یک دستگاه خودرو پژو 405 متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و آن را متوقف کنند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از خودرو موفق شدند مقدار 103 کیلوگرم تریاک و 151 کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کنند.

وی اظهار داشت: یک نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.