نمایش "لباس سفیدت را به من بده" در یزد به روی صحنه رفت

به گزارش خبر گزاری مهر، نمایش لباس سفیدت را به من بده، روایت جوانی است که پس از سالها تلاش و تحصیل به روستای خود باز می گردد و شاهد جدل و ستیز جویی اهالی روستا با پدرش است.

آنچه اهالی روستا را به مخالفت واداشته زیاده خواهی و حفر چاه های غیر قانونی در کنار قنات های روستاست که منجر به کم آبی آنها شده و اینجاست که پسر در مقام شاگردی پدرش در حفر قنات در عملیات فتح المبین دیگر بار تمامی تلاش خود را در زمینه رفع مشکل اهالی روستایش به کار می گیرد و...

این نمایش به نویسندگی محمدرضا امیرخانی و کارگردانی محسن جاور به مدت 12 روز در تالار شرف روی صحنه است.

انتخابات شورای شعر و ادب شهرستان یزد برگزار شد

پنج نفر از فعالان حوزه شعر و ادب برای فعالیت در شورای شعرو ادب شهرستان یزد انتخاب شدند.



در این انتخابات که در مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع) یزد برگزار شد، از میان 30 رای اخذ شده پنج نفر برای فعالیت در این شورا برگزیده شدند که این افراد شامل آقایان صادقی، قدیریان، شاکر، سلیمانی و احرامیان پور هستند.



اولین جلسه چاووشی خوانان یزد تشکیل شد



مجمع چاووشی خانان یزدی با تشکیل اولین جلسه در مسجد امام حسن عسکری (ع) آزاد شهر کار خود را شرع کرد.



برای حفظ و تقویت هنر اصیل و مقدس چاووشی خوانی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد با همکاری کانون فرهنگی هنری امتداد جلسات ماهانه ای تشکیل خواهد داد که در این جلسات چاووشی خوانان یزدی ارادت و علاقه خود به آستانه ائمه اطهار علیهم السلام را با نوای گرم و قدسی ابراز می کنند.



گفتنی است این جلسات ماهانه بعد از نماز مغرب و عشا تشکیل خواهد شد و تا اطلاع بعدی در محل مسجد امام حسن عسکری (ع) آزاد شهر واقع خیابان 20 متری استقلال برگزار می شود.