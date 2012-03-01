2100 نفر عوامل اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات دخیل هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خدابنده، تعداد عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را دو هزار و 600 اعلام کرد و گفت: 143شعبه سیار و ثابت برای امر انتخابات اختصاص یافته است.