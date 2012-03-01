2100 نفر عوامل اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات دخیل هستند

نورالدین رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات نهمین دوره انتخابات را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: انتخاب درست کاندیداها در سرنوشت کشور در همه بخشها تاثیرگذار است.
وی اظهار داشت: در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید مردم با بصیرت وارد عرصه انتخابات شود لذا این انتخاب با آگاهی و با شناخت از کاندیدا می تواند در کشور موثر باشد.
فرماندار شهرستان خدابنده گفت: مردم شهرستان خدابنده همانند انتخابات دیگر حماسه پرشوری را ایجاد خواهند کرد و با این حضور حماسی خود دشمن را نامید می کنند.
رفیعی تاکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید مردم کاندیدای را بر کرسی مجلس انتخاب کنند که مطیع جناح خاصی نباشد و وام دارد مردم باشد.
وی در ادامه افزود: از 7 کاندیدای شرکت کننده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک نفر به مجلس راه خواهد یافت.
فرماندار شهرستان خدابنده یادآور شد: مردم ماهنشان همانند انتخابات گذشته با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای دوباره نظام جمهوری اسلامی را به استکبار نشان می دهند لذا این حضور نشان از تبعیت مردم از مقام معظم رهبری است.
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