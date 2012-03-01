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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

رجبی در گفتگو با مهر:

سکوت در فتنه ها همراهی با دشمن است

سکوت در فتنه ها همراهی با دشمن است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: سکوت یکی از مشکلات ما در فتنه ها و سبب همراهی با دشمن است.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سکوت یکی از مشکلات ما در فتنه ها است که سبب همراهی با دشمنان می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز افزود: یکی از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ما تکیه بر مردم است، مردمی که تابع ولایت هستند.

رجبی ادامه داد: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی بوده است و همین عامل در تمام گردنه ها به کمک انقلاب آماده و در بقاء و استمرار انقلاب نقش بی بدیل داشته است.

وی گفت: در راس پیروزی انقلاب، رهبری، دین و بعد مردم فهیم و دین مدار قرار دارد بنابراین باید مجلسی تشکیل دهیم که هم سو با این هدف باشد و پیرو ولایت فقیه باشد و همچنین به کانون های ثروت و قدرت وصل نباشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز اظهار داشت: جنبش بیداری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله مصر، لیبی و یمن آغاز شده است که این انقلاب ها متاثر از انقلاب اسلامی است و اگر در تراز انقلاب اسلامی بتوانیم مجلسی را داشته باشیم می تواند در جنبش های منطقه تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: دولت دهم با همکاری مجلس موفق شد مراحل اولیه هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند و انشا الله مراحل بعدی اجرا خواهد شد، حضور مردم در انتخابات مهر تایید بر قانون هدفمندسازی یارانه ها است که به منظور اجرای قانون عدالت محوری در کشور است.

کد مطلب 1547778

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