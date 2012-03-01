سکوت در فتنه ها همراهی با دشمن است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سکوت یکی از مشکلات ما در فتنه ها است که سبب همراهی با دشمنان می شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز افزود: یکی از ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ما تکیه بر مردم است، مردمی که تابع ولایت هستند.



رجبی ادامه داد: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی بوده است و همین عامل در تمام گردنه ها به کمک انقلاب آماده و در بقاء و استمرار انقلاب نقش بی بدیل داشته است.



وی گفت: در راس پیروزی انقلاب، رهبری، دین و بعد مردم فهیم و دین مدار قرار دارد بنابراین باید مجلسی تشکیل دهیم که هم سو با این هدف باشد و پیرو ولایت فقیه باشد و همچنین به کانون های ثروت و قدرت وصل نباشد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز اظهار داشت: جنبش بیداری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله مصر، لیبی و یمن آغاز شده است که این انقلاب ها متاثر از انقلاب اسلامی است و اگر در تراز انقلاب اسلامی بتوانیم مجلسی را داشته باشیم می تواند در جنبش های منطقه تاثیر گذار باشد.



وی ادامه داد: دولت دهم با همکاری مجلس موفق شد مراحل اولیه هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند و انشا الله مراحل بعدی اجرا خواهد شد، حضور مردم در انتخابات مهر تایید بر قانون هدفمندسازی یارانه ها است که به منظور اجرای قانون عدالت محوری در کشور است.