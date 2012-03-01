سپاه استان سمنان از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استادحسینی شامگاه چهارشنبه در جمع پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان دامغان، افزود: با توجه به اینکه دشمنان ما و هم پیمانان آنها در داخل و سران فتنه انتخابات را تحریم کرده اند، ملت بصیر ما با شرکت بیشتر و پرشورتر جواب این یاوه گویان را خواهند داد.

وی با اشاره به شرکت کاندیداها با سلایق مختلف در انتخابات نهم اظهار داشت: با توجه به شناختی که از همه کاندیداها داریم همه آنها مثبت اند ولی هرکدام ثمره ای دارند و ملت بصیر ما به آنهایی رأی بدهند که بیشترین ثمره را دارند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عح) استان سمنان با دعوت از آحاد ملت غیور استان برای حضور آگاهانه در پای صندوق نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هرکس از صندوق انتخابات بیرون بیاید مورد احترام است و انشاء الله منشأ خیر و برکت برای شهرستان و استان خواهد بود.