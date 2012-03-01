بانوان جودوکار یزدی در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جودو بانوان قهرمانی کشور در شش وزن برگزار شد که بانوان یزدی با کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

در این مسابقات یگانه غریب گشته مدال نقره و فاطمه جادری و فاطمه برزگری مدال برنز کسب کردند.

مریم السادات هاشمی، داور شرکت کننده یزدی در این مسابقات بود.

پایان مسابقات بدمینتون جام فجر در یزد

مسابقات بدمینتون جام فجر با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

یک سری مسابقات بدمینتون با حضور 40 بدمینتون باز به مناسبت دهه مبارکه فجر در سالن مدرسه بدمینتون شادروان مسعودی واقع در مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد و در دو رده خردسالان و نوجوانان برگزار شد که این مسابقات تا اسفند ماه به طول انجامید.

سنایی و فرقانی در رده سنی خردسالان بر سکوی اول و دوم ایستادند و مسعودی و قادرزاده به طور مشترک سوم شدند.



در رده سنی نوجوانان هم محمد کاظمی نسب اول شد و کاظم فقیه در جایگاه دوم قرار گرفت.

سالاری و تجملیان هم سوم مشترک این رده سنی را کسب کردند.



برگزاری کلاس ارتقا داوری کاراته بانوان

یک دوره کلاس داوری درجه سه و دو سبک شین کاراته بانوان به صورت متمرکز در یزد برگزار خواهد شد.



یک دوره کلاس داوری سبک شین کاراته بانوان به صورت متمرکز روزهای پنج شنبه و جمعه 11 و 12 اسفند ماه در یزد برگزار خواهد شد.

این کلاس به صورت سراسری با مدرسی خانم فانی و در دو درجه سه و دو ملی برگزار خواهد شد.



برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته



مسابقات کاراته قهرمانی بانوان در یزد برگزار شد.



مسابقات کاراته قهرمانی در بخش بانوان در محل باشگاه شهدا با حضور 66 نفر برگزار شد.



این مسابقات در رده های سنی مختلف و در هشت گروه برگزار شد که در پایان هانیه یوسفی، ریحانه دهقان، الهام السادات حسینی، عصمت اصفهانی، مرجان برومند، هانیه زارع، یگانه السادات حسینی و عطیه شرف الاسلامی توانستند با غلبه بر حریفان خود بر سکوی نخست بایستند.