مربیان به باورها و اعتقادات جوانان استحکام می بخشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی خیری گنجی شامگاه چهارشنبه در دومین همایش تجلیل ازمربیان و سرگروه های ناصرین که با حضور بیش از 180 نفر از مربیان پاسدار در حسینیه شهدای ناحیه سمنان برگزار شد، افزود: مربیان پاسدار باید به دنبال تبیین ولایتمداری در بین جوانان پاسدار و سرباز باشند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آیات و روایات، اهل خسران کسانی هستند که دین آنها خراب شده باشد، لذا بر اساس سفارش معصومین وقتی به دین انسان تجاوز و تعدی می شود باید با تمام توان با آن مقابله کرد و حتی از بذل جان در این مسیر دریغ نورزید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان در ادامه اظهار داشت: مربی وظیفه دارد یاد بگیرد و یاد بدهد و این نقش مهمترین نقش در عبودیت است.

خیری گنجی گفت: پاسداران به عنوان الگوهای جامعه، فی نفسه یک مربی هستند و مردم هم از همین زاویه به پاسداران نگاه می کنند.

وی با اشاره به اینکه پاسداران نقش روشنگران اجتماعی را بر عهده دارند، افزود: همه اعضای این سازمان انقلابی باید قدر و منزلت این موقعیت را درک نموده و از آن محافظت نمایند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان بیان داشت: انجام کار تعلیم و تعلم و مربیگری، انجام رسالت انبیاء الهی است و از این رو مربیان در مسیر انبیاء و اولیاء الهی قرار دارند و نقش آنان بسیار ارزشمند است.

خیری گنجی با بیان ویژگی های مربیان از دیدگاه آیات و روایات افزود: مربیان باید عالم به حلال و حرام الهی باشند و در تزکیه نفس بکوشند تا آنچه را که می گویند، همراه با عمل خود، بر جانها اثر بگذارد.

وی گفت: مربی باید نسبت به متربی ناصح بوده و با اخلاق خوب با متربی برخورد نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه سمنان در پایان تصریح کرد: حضور سربازان در سپاه تنها برای گذراندن دوره ضرورت سربازی نیست، بلکه این دوره فرصتی است برای تربیت دینی و استحکام بخشی به مبانی اعتقادی، بنابراین مربیان پاسدار با نگاه تربیتی و عقیدتی، به دنبال تربیت انسان هایی متدین و دیندار هستند.