اومانیسم غربی انسان را به ضلالت هدایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی مقدسی شامگاه چهارشنبه در دومین همایش تجلیل از مربیان و سرگروه های ناصرین سپاه استان سمنان که در حسینیه شهدای ناحیه سمنان برگزار شد، افزود: اساس اومانیسم بر منفعت طلبی است لذا در ذات خود انسان را به دستیابی به هدف با هر وسیله ای تشویق می کند و به عبارتی هر وسیله ای را برای وصول به هدف توجیه کرده و مشروع می شمارد.

وی با بیان اینکه توجه محض به مادیات، انسان امروز را به بحران رسانده است، افزود: اندیشمندان غربی خود معترف به فقدان معنویت در زندگی انسان غربی هستند و این عامل را سبب اضمحلال خانواده و اخلاق در نظام غربی می دانند.

معاون اداره تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع) در ادامه گفت: تفاوت روشهای اخلاقی مبتنی بر دین در امور تربیتی با روش های مادی در موضوع مشروعیت ابزار و وسایل وصول به هدف است، آنچنانکه در نظام غربی، هدف وسیله را توجیه می کند، لکن در نظام اسلامی وسیله وصول به هدف هم باید مشروع باشد و به عبارتی نمی توان با دستمال آلوده شیشه را تمیز کرد.

مقدسی بیان داشت: در نظام تربیتی اسلام، باید مربی خود پاک باشد و با پاکی درون و عمل مطهر و با کلام پاکیزه بر مخاطب خود تأثیر بگذارد.

وی همچنین با اشاره به راهکارهای پنج گانه دشمن علیه نظام اسلامی افزود: اسلام هراسی، قرآن هراسی، ایران هراسی، شیعه هراسی و سپاه هراسی راهکارهای دشمن برای جلوگیری از بسط و توسعه انقلاب اسلامی است.

معاون اداره تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، بی هویت سازی درونی انقلاب اسلامی و تهاجم به مقدسات و اسطوره های اسلام را راهکار مهندسی معکوس دشمنان بر علیه نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: توهین به پیامبر و آتش زدن قرآن و اقداماتی نظیر این، در راستای تهاجم به مقدسات اسلامی است.

مقدسی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن علاوه بر تهاجم به مقدسات اسلامی، به دنبال شبیه سازی منابع قدرت انقلاب اسلامی نیز است و تلاش می کند با ارائه اسطوره های غربی، کارکرد الگوهای اسلامی را کاهش دهد.

دومین همایش تجلیل از مربیان و سرگروه های ناصرین، به همت معاونت آموزش کادر در سپاه استان سمنان و با حضور 180 نفر از مربیان پاسدار برگزار شد.