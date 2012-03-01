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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

امان اللهی:

کشف 26 تن مواد مخدر در یزد/ 30 باند بزرگ موادمخدر متلاشی شد

کشف 26 تن مواد مخدر در یزد/ 30 باند بزرگ موادمخدر متلاشی شد

یزد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان یزد از کشف 26 تن مواد مخدر در طول 11 ماهه سال جاری در استان یزد خبر داد.

سرهنگ منوچهر امان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اهداف و برنامه های سال جاری، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت تشدید مقابله با توزیع کندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان با پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر، ارتقای ضریب امنیت شهری، ایجاد امنیت روانی در سطح جامعه و ایجاد محیطی نا امن برای توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در طول سال جاری در سطح استان به مرحله اجرا در آمد.

وی عنوان کرد: در طول 11 ماهه سال جاری 26 تن مواد مخدر و در مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به 19 تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که با افزایش 39 درصدی روبرو بوده است.

امان اللهی یادآور شد: از کشفیات به دست آمده در سال جاری 365 کیلو هروئین و کراک، 22 تن تریاک، سه تن و 528 کیلوگرم حشیش،38 کیلوگرم سوخته تریاک، 59 کیلوگرم گراس و چهار کیلوگرم شیشه بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت در سال جاری پنج هزار و 128 نفر اعم از قاچاقچی، توزیع کننده و حمل کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

امان اللهی همچنین بیان داشت: در این راستا شش قبضه اسلحه کشف، 30 باند مواد مخدر متلاشی و 367 خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت تیز توقیف شد.

کد مطلب 1547783

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