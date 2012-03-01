کشف 26 تن مواد مخدر در یزد/ 30 باند بزرگ موادمخدر متلاشی شد

سرهنگ منوچهر امان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اهداف و برنامه های سال جاری، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت تشدید مقابله با توزیع کندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان با پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر، ارتقای ضریب امنیت شهری، ایجاد امنیت روانی در سطح جامعه و ایجاد محیطی نا امن برای توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان در طول سال جاری در سطح استان به مرحله اجرا در آمد.

وی عنوان کرد: در طول 11 ماهه سال جاری 26 تن مواد مخدر و در مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به 19 تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که با افزایش 39 درصدی روبرو بوده است.

امان اللهی یادآور شد: از کشفیات به دست آمده در سال جاری 365 کیلو هروئین و کراک، 22 تن تریاک، سه تن و 528 کیلوگرم حشیش،38 کیلوگرم سوخته تریاک، 59 کیلوگرم گراس و چهار کیلوگرم شیشه بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت در سال جاری پنج هزار و 128 نفر اعم از قاچاقچی، توزیع کننده و حمل کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

امان اللهی همچنین بیان داشت: در این راستا شش قبضه اسلحه کشف، 30 باند مواد مخدر متلاشی و 367 خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت تیز توقیف شد.