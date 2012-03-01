کاهش خدمات بهداشت و درمان انعکاس مختلفی در جامعه دارد

مهران ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش خدمات بهداشت و درمان انعکاس های مختلفی در جامعه دارد.



وی افزود: افزایش قیمت جزئی برخی از اقلام ممکن است عدد بزرگی به نظر نرسد ولی برای یک خرید بیمارستانی بسیار مهم است.



ایزدی تصریح کرد: این عمل فروشندگان به منظور ایجاد بازار سیاه است.



نماینده بیمارستان های خصوصی استان البرز گفت: در برخی از اقلام افزایش قیمت وجود نداشته یا بسیار کم بوده ولی افزایش قیمت برخی از اقلام بسیار بالا بوده است اما در برابر این افزایش قیمت چگونه می توان ارائه خدمات داد و ما هیچ مجوزی برای افزایش نرخ تعرفه های خود نداریم.



وی با بیان اینکه تعرفه نظام پزشکی با نوسانات تناسب ندارد، اظهار داشت: وجه افزایش قیمت انرژی های مختلف نقداً پرداخت می شود ولی ما از بیمار برگه بیمه دریافت می کنیم که این امر موجب کاهش نقدینگی بیمارستان می شود و بیمه ها نیز با تاخیر بسیار زیادی پرداختی دارند.



ایزدی ادامه داد: بنابراین بیمارستان قادر به جبران این ناهماهنگی نیست و حاصل آن عاجز شدن از ارائه خدمات به نحو احسن است.



نماینده بیمارستان های خصوصی استان البرز ادامه داد: در مجموع وقتی که کیفیت ارائه خدمات در جامعه کاهش پیدا کند انعکاس و تاثیر مختلفی بر زندگی مردم خواهد داشت؛ بنابراین سازمان بیمه کمک کند که کاهش کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان رخ ندهد.